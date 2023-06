FIFA divulga ranking das seleções femininas; Brasil ganha posição

A FIFA divulgou nesta sexta-feira o ranking atualizado das seleções femininas, a pouco mais de um mês do início da Copa do Mundo. No topo não houve alterações, as cinco primeiras seleções se mantêm as mesmas de dois levantamentos atrás. Os Estados Unidos ainda são a seleção número 1. O Brasil ganhou uma posição e aparece como oitavo, superando a Holanda.

Qual é o top 5?

O top 5 é formado por Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Inglaterra e França. Na prateleira de baixo vem Espanha, que trocou de posição com o Canadá, Brasil, que trocou de lugar com a Holanda, e Austrália, que será uma das sedes da Copa do Mundo.

A Copa do Mundo começa no dia 20 de julho, e além da Austrália, terá a Nova Zelândia como anfitriã, cuja seleção está na 25ª posição. A seleção brasileira está no grupo F e jogará na ordem com Jamaica (43ª), França (5ª), e Panamá (52).

De acordo com a FIFA, as seleções que mais tiveram destaque nos últimos três meses foram Irã, que ganhou seis posições, passando a ocupar a 61ª; Líbano que ganhou 4 e agora é a 138ª; Paquistão, que também ganhou 4 colocações e passou para 157ª; e Butão, que ganhou sete posições indo para a 171ª