Coritiba x Santos hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Coritiba e Santos se enfrentam neste sábado, 10, às 16h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pela 10ª rodada do Brasileirão.

Para o Santos, que está na 12ª posição e foi eliminado da Copa Sul-Americana, o campeonato agora é prioridade. O Coritiba, que ocupa a lanterna da competição, vê no jogo deste sábado a oportunidade uma reação, para deixar a última posição.

Para a partida deste sábado, Odair Hellmann terá com os retornos do lateral-direito Gabriel Inocêncio e do zagueiro Joaquim, que não jogaram contra o Newell's Old Boys, na terça-feira, 6, em jogo pela Copa Sul-Americana. O técnico do Santos deve manter a escalação que empatou contra o Internacional, na rodada passada do Brasileirão.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Coritiba x Santos hoje

O jogo deste sábado, 10, às 16h entre Coritiba e Santos terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo Coritiba x Santos online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo

Quais são os próximos jogos do Santos ?

21/06 - Corinthians x Santos - Campeonato Brasileiro

25/06 - Santos x Flamengo - Campeonato Brasileiro

