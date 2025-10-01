Convocação da Seleção Brasileira: saiba horário e onde assistir ao vivo

A convocação da Seleção Brasileira pelo técnico italiano Carlo Ancelotti vai acontecer nesta quarta-feira, às 15h (horário de Brasília), na sede da CBF, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O evento pode convocar até 26 jogadores para os amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão, que são parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026 — torneio no qual o Brasil já está garantido. Esta será a penúltima convocação de Ancelotti neste ano.

Onde assistir à convocação da seleção brasileira ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar a coletiva de imprensa ao vivo no canal CBF TV no YouTube, acompanhando a divulgação dos convocados em tempo real.

Próximos Compromissos da Seleção Brasileira

Nos próximos compromissos, a Seleção enfrentará a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, em Seul, e, posteriormente, o Japão no dia 14 de outubro, em Tóquio.

A preparação para esses amistosos começa na segunda-feira, 6 de outubro, com a concentração da equipe na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).