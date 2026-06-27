F1: Russel faz a pole position do GP da Áustria; Bortoleto larga em 12º

George Russell conquistou a pole position para o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, neste sábado, 27, após marcar 1min06s113 na classificação disputada no circuito de Spielberg.

O piloto da Mercedes garantiu o primeiro lugar no grid ao superar Charles Leclerc, da Ferrari, por cerca de dois décimos. O também ferrarista Lewis Hamilton completa a primeira fila.

O brasileiro Gabriel Bortoleto não avançou ao Q3 e largará da 12ª posição na corrida deste domingo, 28, marcada para as 10h, no horário de Brasília.

A pole de Russell chegou a ficar sob análise da direção de prova após o acidente de Max Verstappen, que perdeu o controle do carro na Curva 9 e provocou uma bandeira amarela nos instantes finais da sessão. Os comissários, porém, concluíram que o piloto da Mercedes reduziu a velocidade no trecho afetado e mantiveram a volta mais rápida da classificação.

Após assegurar a pole, Russell afirmou que respeitou a sinalização durante a volta decisiva e destacou a vantagem construída antes do setor final.

"Me sinto incrível. Foi uma volta impressionante. Eu vi a bandeira amarela e desacelerei bastante na entrada da curva", afirmou o britânico. Segundo ele, a vantagem era de cerca de cinco décimos antes do último setor e terminou em aproximadamente dois décimos e meio.

Verstappen bate e termina apenas em quinto

O acidente de Verstappen comprometeu a classificação do tetracampeão mundial, que fechou a sessão apenas na quinta colocação. À sua frente terminou o italiano Kimi Antonelli, companheiro de Russell na Mercedes e atual líder do Mundial.

O top 10 do grid ainda terá Lando Norris, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Liam Lawson e Arvid Lindblad. A corrida do GP da Áustria acontece neste domingo, às 10h (horário de Brasília).