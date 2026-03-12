Treino livre abre GP da China de Fórmula 1; veja horário e onde assistir

A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira, 13, a programação oficial do GP da China, segunda etapa da temporada 2026. O fim de semana de corrida será disputado no Circuito Internacional de Xangai.

O primeiro compromisso da agenda é o treino livre, marcado para 0h30 (horário de Brasília). A sessão é a única atividade de treinos antes das disputas classificatórias do fim de semana.

Após o treino, ainda na sexta-feira, acontece a classificação sprint, às 4h30, que define o grid de largada para a corrida sprint do sábado.

O GP da China ocorre entre os dias 13 e 15 de março e é a segunda de um total de 24 corridas no calendário da categoria em 2026. A etapa também marca a primeira das seis corridas sprint programadas para a temporada.

A abertura do campeonato foi disputada no GP da Austrália, vencido pelo britânico George Russell.

Histórico do GP da China

O GP da China tem como maior vencedor o britânico Lewis Hamilton, com seis vitórias registradas na pista de Xangai: 2008, 2011, 2014, 2015, 2017 e 2019.

Na edição mais recente da prova, disputada em 2025, o vencedor foi o australiano Oscar Piastri. O pódio teve ainda Lando Norris na segunda posição e George Russell em terceiro.

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou aquela corrida na 14ª colocação.

Programação do GP da China

Sexta-feira, 13 de março

Treino livre 1: 0h30

Classificação sprint: 4h30

Sábado, 14 de março

Corrida sprint: 0h

Classificatórias: 4h

Domingo, 15 de março

Corrida: 4h

Onde assistir ao GP da China?

Os treinos, classificações e corridas do GP da China serão exibidos pelo canal SporTV3 (TV fechada).