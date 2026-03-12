Treino livre abre GP da China de Fórmula 1; veja horário e onde assistir

Fórmula 1: GP da China acontece nesse final de semana (Mark Thompson/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 12 de março de 2026 às 06h31.
A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira, 13, a programação oficial do GP da China, segunda etapa da temporada 2026. O fim de semana de corrida será disputado no Circuito Internacional de Xangai.
O primeiro compromisso da agenda é o treino livre, marcado para 0h30 (horário de Brasília). A sessão é a única atividade de treinos antes das disputas classificatórias do fim de semana.
Após o treino, ainda na sexta-feira, acontece a classificação sprint, às 4h30, que define o grid de largada para a corrida sprint do sábado.
O GP da China ocorre entre os dias 13 e 15 de março e é a segunda de um total de 24 corridas no calendário da categoria em 2026. A etapa também marca a primeira das seis corridas sprint programadas para a temporada.
A abertura do campeonato foi disputada no GP da Austrália, vencido pelo britânico George Russell.
O GP da China tem como maior vencedor o britânico Lewis Hamilton, com seis vitórias registradas na pista de Xangai: 2008, 2011, 2014, 2015, 2017 e 2019.
Na edição mais recente da prova, disputada em 2025, o vencedor foi o australiano Oscar Piastri. O pódio teve ainda Lando Norris na segunda posição e George Russell em terceiro.
O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou aquela corrida na 14ª colocação.
Sexta-feira, 13 de março
Sábado, 14 de março
Domingo, 15 de março
Os treinos, classificações e corridas do GP da China serão exibidos pelo canal SporTV3 (TV fechada).