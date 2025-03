Melhor emprego do mundo? Piloto completa 25 anos ao volante dos carrões do Safety Car da F1

Ele dirige carros de luxo pelos circuitos mais famosos do automobilismo, seguido por estrelas da Fórmula 1, sem precisar competir pela pole position. O piloto alemão Bernd Mayländer completou 25 anos na função de condutor oficial do Safety Car, que entra nas pistas para garantir a segurança dos concorrentes em caso de acidentes e chuvas torrenciais durante as provas.

Em postagem no Instagram, a Mercedes celebrou o quarto de século de Mayländer no posto e publicou imagens do piloto no início da carreira e nos dias atuais. A publicação ganhou diversos comentários de fãs do esporte, que parabenizaram o alemão pelo feito — e revelaram até sentir "inveja" dele. "Este é sem dúvida o melhor trabalho do planeta", resumiu um deles.

O Safety Car — ou carro de segurança — foi introduzido na Fórmula 1 em 1973 e regulamentado em 1992. Bernd Mayländer assumiu o volante pela primeira vez em 1999, no GP de San Marino, e foi empossado oficialmente no cargo pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em 2000. Desde então, ficou à disposição em quase todas as disputas da F1, com seu copiloto, Peter Tibbetts. Apenas em raríssimas ocasiões, quando fraturou o calcanhar e passou por uma cirurgia no pulmão, foi substituído pelo suíço Marcel Fässler.

Mayländer é ex-participante do Alemão de Turismo (DTM). Ao volante do Safety Car, ele já conduziu vários carrões, de um CL55 AMG aos modelos Mercedes AMG GT R e Aston Martin Vantage.

Em entrevista ao blog Voando Baixo, há alguns anos, o alemão confirmou ter "o trabalho dos sonhos" e falou sobre a preparação para as provas.

— É uma pressão diferente. Você não pilota para vencer a corrida. Você está lá para fazer a prova ficar mais segura, tem de pensar em todos os carros. Minha rotina começa na quinta: coloco o macacão e fazemos o primeiro teste no circuito entre 14h e 15h locais. Checamos o sistema de rádio, o GPS, as câmeras da transmissão oficial e também o sistema de cronometragem — detalhou.

O alemão precisa ficar em alerta mesmo nos treinos livres da F1. Pode ser acionado a qualquer momento, em caso de acidente ou fortes chuvas. Ele fica no pit lane, atento a eventuais chamados da direção da competição. No GP da Bélgica de 2021, por exemplo, Mayländer ficou na pista quase a disputa inteira, que terminou com apenas uma volta válida.

— Costumo ver a prova no monitor do carro e também fico de olho nas condições do tempo. Faço duas ou três chamadas para o controle de prova para checar as frequências de rádio e receber atualizações da meteorologia. Quando eles mandam a ordem para entrar na pista, preciso sempre confirmar. É uma relação parecida com um avião e o controle de tráfego aéreo. Se a corrida termina sem que o safety car precise entrar, o que é sempre desejável, dependendo do caso, espero o último carro e entro na pista. Isto serve para avisar aos fiscais que eles podem entrar na pista sem o risco de alguém passar em alta velocidade — explicou ao blog.