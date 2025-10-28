F1: GP de SP tem ingressos esgotados que podem chegar a quase R$ 20 mil

Os ingressos para o Grand Prix de São Paulo da Fórmula 1 estão esgotados. Os preços podem chegar a quase R$ 20 mil a depender do setor. A prova acontece em 9 de novembro.

Confira quanto custa o ingresso para cada setor do Autódromo de Interlagos:

Grand Pix Club: R$ 19.300,00

Setor mais caro do autódromo, conta com vista panorâmica da área central do circuito, acesso ao camarote VIP Lounge, área de entretenimento e games, menu e bares exclusivos, monitores de TV e telão e visitação aos boxes.

Pit Stop Club: R$ 9.750,00

Esse é um dos setores mais perto da pista e tem vista do Grid de Largada, Boxes e Pódio, além de lounge e arquibancada coberta, área de entretenimento e games, menu exclusivo e open bar e monitores de TV e telão.

Orange Tree Club: R$ 7.500,00

Ingresso com vista para a famosa Curva do Laranjinha, conta com lounge e arquibancada coberta, bufê de finger food, open bar e monitores de TV e telão.

Heineken Village Estrela: R$ 4.600,00

Área no meio do circuito com shows e entretenimento, acesso à área gramada, com buffet finger food, open bar, além de telão de ponto de venda de bebidas licenciadas. O acesso proibido a menores de 18 anos.

Heineken Village Gramado: R$ 1.150,00

Área gramada ao ar livre no meio do circuito, também com entretenimento exclusivo, telão e ponto de venda de alimentação, bebidas e produtos licenciados. O acesso é proibido a menores de 18 anos.

Arquibancada Porto: R$ 956,25

No final da Reta Oposta, é uma arquibancada coberta com telão e pontos de venda de alimentação, bebidas e produtos licenciados.

Setores A, B D, G, H, M e R: de R$ 465,00 a R$ 4.900,00

Setores de arquibancadas espalhadas ao longo da pista com telão e pontos de venda de alimentação, bebidas e produtos licenciados. Os valores variam de acordo com o local da pista, numeração de assentos e cobertura da arquibancada.

Fanzone: R$ 290,00

A Fanzone é a única área com ingressos ainda disponíveis, localizada no Kartódromo Ayrton Senna, ao lado do Autódromo. Esse ingresso não dá acesso aos demais setores, mas conta com simuladores de corrida e outras ativações, presença de pilotos, shows todos os dias, telão e ponto de venda de alimentação, bebidas e produtos licenciados.

Neste ano, a Fanzone terá shows do Tiaguinho, Seu Jorge e Matuê e Kauan.

Paddock Club

Há ainda um setor especial para convidados cujos ingressos são vendidos apenas pelo site oficial da Fórmula 1. Essa área fica acima dos boxes das equipes e perto do pódio, com aesso liberado à circulação dos pilotos e tour pela pista[/grifar]. Esse setor também conta com um menu especial de comidas e bebidas.