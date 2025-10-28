Esporte

F1: GP de SP tem ingressos esgotados que podem chegar a quase R$ 20 mil

Confira os valores de cada ingresso para a corrida que acontece nos dias 7 a 9 de setembro; apenas uma opção está disponível

Fórmula 1: veja valores de cada ingresso do GP de São Paulo (Amanda Perobelli/Reuters)

Fórmula 1: veja valores de cada ingresso do GP de São Paulo (Amanda Perobelli/Reuters)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 23h03.

Os ingressos para o Grand Prix de São Paulo da Fórmula 1 estão esgotados. Os preços podem chegar a quase R$ 20 mil a depender do setor. A prova acontece em 9 de novembro.

Confira quanto custa o ingresso para cada setor do Autódromo de Interlagos:

Grand Pix Club: R$ 19.300,00

Setor mais caro do autódromo, conta com vista panorâmica da área central do circuito, acesso ao camarote VIP Lounge, área de entretenimento e games, menu e bares exclusivos, monitores de TV e telão e visitação aos boxes.

Pit Stop Club: R$ 9.750,00

Esse é um dos setores mais perto da pista e tem vista do Grid de Largada, Boxes e Pódio, além de lounge e arquibancada coberta, área de entretenimento e games, menu exclusivo e open bar e monitores de TV e telão.

Orange Tree Club: R$ 7.500,00

Ingresso com vista para a famosa Curva do Laranjinha, conta com lounge e arquibancada coberta, bufê de finger food, open bar e monitores de TV e telão.

Heineken Village Estrela: R$ 4.600,00

Área no meio do circuito com shows e entretenimento, acesso à área gramada, com buffet finger food, open bar, além de telão de ponto de venda de bebidas licenciadas. O acesso proibido a menores de 18 anos.

Heineken Village Gramado: R$ 1.150,00

Área gramada ao ar livre no meio do circuito, também com entretenimento exclusivo, telão e ponto de venda de alimentação, bebidas e produtos licenciados. O acesso é proibido a menores de 18 anos.

Arquibancada Porto: R$ 956,25

No final da Reta Oposta, é uma arquibancada coberta com telão e pontos de venda de alimentação, bebidas e produtos licenciados.

Setores A, B D, G, H, M e R: de R$ 465,00 a R$ 4.900,00

Setores de arquibancadas espalhadas ao longo da pista com telão e pontos de venda de alimentação, bebidas e produtos licenciados. Os valores variam de acordo com o local da pista, numeração de assentos e cobertura da arquibancada.

Fanzone: R$ 290,00

A Fanzone é a única área com ingressos ainda disponíveis, localizada no Kartódromo Ayrton Senna, ao lado do Autódromo. Esse ingresso não dá acesso aos demais setores, mas conta com simuladores de corrida e outras ativações, presença de pilotos, shows todos os dias, telão e ponto de venda de alimentação, bebidas e produtos licenciados.

Neste ano, a Fanzone terá shows do Tiaguinho, Seu Jorge e Matuê e Kauan.

Paddock Club

Há ainda um setor especial para convidados cujos ingressos são vendidos apenas pelo site oficial da Fórmula 1. Essa área fica acima dos boxes das equipes e perto do pódio, com aesso liberado à circulação dos pilotos e tour pela pista[/grifar]. Esse setor também conta com um menu especial de comidas e bebidas.

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1GP São Paulo

Mais de Esporte

João Fonseca atinge feito que nem Rafael Nadal conseguiu

Ser atingido por um raio é mais provável do que o Sport ficar na Série A

Quase fora da Libertadores, Palmeiras vale 16 vezes mais que a LDU

Ônibus de torcida do Flamengo tomba no Rio; acidente deixa 16 feridos

Mais na Exame

Esporte

João Fonseca atinge feito que nem Rafael Nadal conseguiu

Brasil

Câmara aprova tornar crime hediondo falsificação de bebidas com metanol

Mundo

Senado dos EUA aprova projeto para revogar tarifas de Trump ao Brasil

ESG

Crise de segurança no Rio pode comprometer eventos pré-COP30 com Príncipe William