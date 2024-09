Conheça Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro que venceu corrida da F2 na Itália

O brasileiro Gabriel Bortoleto fez história neste domingo de Fórmula 2, na corrida principal da etapa de Monza em Imola. O piloto de 19 anos conseguiu uma vitória espetacular no automobilismo — ele largou na última posição, mas conseguiu atravessar o grid inteiro e foi de 22º ao primeiro lugar, conquistando sua segunda vitória nesta temporada.

Nascido em São Paulo, Gabriel Bortoleto começou a correr de kart aos seis anos, por influência do irmão mais velho, Enzo Bortoleto. Após se sagrar campeão do Open do Brasileiro, o piloto foi, ainda adolescente, morar na Itália para competir nas provas de kart do WSK, o mesmo campeonato que consagrou Max Verstappen, Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Em 2020, Bortoleto migrou para a fórmula e disputou a F4 italiana. O brasileiro disputou a temporada pela Prema e foi o terceiro melhor carro do time — ele conquistou uma vitória e quatro pódios. O suficiente para, no ano seguinte, seguir para a Fórmula Regional Europeia (FRECA), fechando com a FA Racing, equipe do bicampeão mundial de F1 Fernando Alonso.

O brasileiro, então, se tornou pupilo de Fernando Alonso, que, inclusive, assessora a carreira de Gabriel desde 2022, quando o Bortoleto conquistou, na etapa de Spa-Francorchamps na Bélgica, em agosto, seu primeiro triunfo pela Fórmula Regional Europeia.

Os bons resultados na FRECA fizeram com que Bortoleto disputasse a F3, em 2023. Em uma temporada fantástica, Gabriel liderou o campeonato desde o primeiro fim de semana e sagrou-se campeão com 45 pontos de vantagem para o segundo colocado. Tornando-se o primeiro brasileiro a conquistar um título da Fórmula 3.

Agora, Bortoleto se destaca na Fórmula 2, onde está na segunda colocação em sua temporada de estreia. Com o triunfo deste domingo, o piloto da Invicta Racing foi à 154,5 pontos no campeonato e está apenas 10,5 de diferença para o líder Isack Hadjar, que não pontuou neste domingo. Bortoleto, inclusive, já havia vencido a prova principal da etapa de Spielberg na Áustria na atual temporada.