EXCLUSIVA: o caminho da NFL até desembarcar no Brasil em 2024

O ano era 2015. Se os torcedores do nosso futebol ainda amargavam o famoso 7 a 1, uma pequena parte também começava a se acostumar a sentar em frente à TV para assistir um outro futebol. A bola não era a mesma, era oval. As regras, a dinâmica, boa parte também eram diferentes, mas havia brasileiro marcando "goals" por lá. Cairo Santos iniciava sua trajetória no Kansa City Chiefs, mas foi um movimento fora do campo repleto de jardas que mudou a história do futebol americano no Brasil.

A Effect Sport foi confirmada como agência oficial da NFL no Brasil. O plano inicial logo de cara era ambicioso, mas foi preciso muito trabalho para que o grande sonho se realizasse. Naquela época, segundo o Ibope Repucom, havia pouco mais de 3 milhões de fãs da NFL no país. Nem redes sociais dedicadas para eles existiam ainda. E foi no cenário digital que a grande transformação teve início.

"Assim que fechamos com a NFL, a primeira missão era trazer um jogo para o Brasil. Logo percebemos que não seria possível, então o foco passou a ser potencializar a base de fãs, especialmente com a criação de perfis locais nas redes sociais", relembra o CEO da Effect Sport, Pedro Rego Monteiro. A plataforma escolhida para o start foi o Facebook, até então líder de mercado no segmento.

Logo no ano seguinte, a NFL Brasil chegou ao Instagram e Twitter, hoje X.

Popularização da NFL no Brasil

Inúmeras ações foram realizadas nas plataformas, assistir aos jogos, principalmente as edições do sempre espetacular Super Bowl, foram se tornando hábito no Brasil, associando o esporte ao convívio social. Consequentemente, a base de fãs ia aumentando. Para colaborar ainda mais no processo, Effect Sport e NFL promoveram a vinda de grandes nomes da modalidade ao país. Em 2019, Russel Wilson vive dias especiais no Rio de Janeiro, curte o carnaval na Sapucaí e profetiza: "Temos que trazer um jogo da NFL para o Brasil".

A pandemia de Covid-19 pegou o mundo de surpresa, mas acabou potencializando o cenário digital, e com a NFL Brasil não foi diferente. Ações nas redes sociais como "Copa das Torcidas" promoveu interações na casa dos milhões. O caos começou a passar, a vida a voltar ao normal e a liga no país seguia crescendo. Em 2021, mais dois canais dedicados aos fãs brasileiros foram lançados: o YouTube e o TikTok. E seriam esses os mais bem-sucedidos em tempo recorde.

Antes disso, em 2022, foi o perfil do Instagram que fez história: alcançou 500 mil seguidores, o primeiro a superar a marca entre todos os mercados internacionais da NFL. Em janeiro daquele ano, a Effect Sport deu mais um passo importante no mercado: intermediou a volta da liga à TV aberta no Brasil, em acordo com a RedeTV! para exibição do Super Bowl. "Naquele momento, entendemos que seria fundamental posicionar a NFL a novos fãs, e a TV aberta se provou ter sido uma ótima escolha, complementando o excelente trabalho que a ESPN faz há muitos anos", explica o executivo. A emissora ficou satisfeita com os resultados e estendeu o contrato para a temporada seguinte.

Resultados

A NFL Brasil tem a cada ano o seu melhor desempenho no país. Se 2022 foi importante, 2023 seria ainda mais. Em fevereiro, o primeiro evento oficial de live marketing da liga em solo brasileiro, o NFL in Brasa, em São Paulo. Foi um sucesso. Os fãs desfrutaram de experiências exclusivas e uma watch party para o Super Bowl, sendo 7 mil participantes em dois dias de evento. "O NFL in Brasa foi o maior evento de Super Bowl do mundo, com exceção dos realizados nos Estados Unidos, obviamente. E também muito importante em nosso planejamento estratégico", conta Monteiro.

Em maio, mais uma marca a ser celebrada: o perfil do TikTok da NFL Brasil é o primeiro a atingir 1 milhão de seguidores entre os países de mercado internacional. A base estava consolidada, o Ibope já indicava mais de 35 milhões de fãs no país. Era hora de buscar novos objetivos, e não demorou para isso ser conquistado. A XP é anunciada como primeira patrocinadora regional da liga no Brasil, a Perdigão se torna a segunda, e esse número vai crescer em breve. Mais um acordo de media partner consolidado, com o GE.com, até a grande notícia, aquela pedida por Russell Wilson e que era, desde o início o plano inicial, como disse lá no início do texto: a NFL realizará um jogo oficial na América do Sul, no Brasil, em São Paulo, mais precisamente em Itaquera, na Neo Química Arena.

Ainda não há data para a partida e nem times definidos para a disputa, mas a expectativa já está gigante. "Todo esse processo que percorremos com a liga no Brasil foi fundamental para chegarmos no momento mágico do anúncio do jogo em solo brasileiro. Foram anos de trabalho árduo, de uma equipe dedicada e completamente apaixonada pelo que faz e pelo esporte. Não tenho dúvidas que o jogo acentuará a curva de crescimento, tanto na base de fãs casuais como entre os fãs ávidos. Teremos diversas ações até a realização do jogo, e até lá viveremos muitas emoções. Hoje o Brasil tem a terceira maior base de fãs da NFL no mundo, atrás de Estados Unidos e México, respectivamente. Esperamos deixar os mexicanos para trás em breve", finaliza Monteiro.