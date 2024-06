Eurocopa 2024: veja as cinco camisas mais valiosas do campeonato

A Eurocopa começou e colocou as melhores seleções do continente em intensas disputas nos campos de futebol pela taça. Em meio aos confrontos, alguns países já se destacam não apenas em performance no esporte, mas também no aspecto comercial.

Nesse comparativo de valores, a Alemanha e a França se consagram como campeãs por serem as seleções que mais lucram com a venda de suas camisas na Eurocopa.

Segundo um estudo realizado pela empresa "DBRS", cada uma dessas equipes arrecada € 54 milhões (aproximadamente R$ 310 milhões, na cotação atual) de seus fornecedores de material esportivo.

A pesquisa também mostra que a força da equipe e a probabilidade de vencer o torneio são fatores determinantes nos valores pagos a cada seleção. Outros elementos importantes são a tradição futebolística do país e a popularidade de seus jogadores.

Veja as 5 camisas mais valiosas da Eurocopa

Alemanha - € 54 milhões

França - € 54 milhões

Inglaterra - € 43 milhões

Itália - € 38 milhões

Portugal - € 20 milhões

Onde assistir aos jogos da Eurocopa 2024?

Os jogos serão transmitidos na TV pela Rede Globo e Sportv. Na TV aberta, serão exibidos cinco jogos ao vivo, incluindo a abertura e a decisão da Euro e uma partida de cada etapa das finais: oitavas de final, quartas de final e semifinais. Enquanto no canal fechado, serão transmitidos 25 jogos e a final da competição.

Onde assistir online aos jogos da Eurocopa 2024?

O Globoplay e a Cazé TV vão transmitir 25 jogos da Eurocopa 2024 em suas plataformas, incluindo a grande final. No streaming do Grupo Globo, o acesso será exclusivo para assinantes. Já na Cazé TV, a transmissão será aberta e gratuitapor meio do canal no YouTube. Além disso, a Cazé TV também disponibilizará as transmissões no Prime Video, para assinantes, na Samsung TV Plus e na Twitch.

Veja a programação da primeira rodada da Eurocopa 2024