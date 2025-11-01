Esporte

Esse time gera R$ 333 milhões por ano com jogos - e não é de futebol

Confira quais são as ligas e os times que mais geram receitas com ingressos em dias de jogo do esporte mundial

Receitas em jogos: veja a lista de times que ganham mais com ingressos (Elsa/Staff/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Redatora

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 08h21.

Um estudo publicado pela consultoria Sports Value nesta semana revelou as receitas dos times com matchday, isto é, dias de jogo, das principais ligas e times do esporte mundial.

Essas receitas incluem ingressos vendidos e outras arrecadações em dias de jogo. A Major League Baseball (MBL) é a liga que mais gera esse tipo de receita, com US$ 4,4 bilhões em 2024, seguida pela National Football League (NFL) e pela National Basketball Association (NBA). Todas ligas dos Estados Unidos.

O New York Yankees, da MBL, lidera a lista de times que mais geram receitas de matchday, acumulando um total de US$ 333 milhões apenas em 2024

Times da liga de beisebol jogam 81 partidas em casa e têm estádios com grande capacidade, o que faz com que a receita com vendas de ingressos seja maior do que das outras ligas.

Mas e o futebol?

A Premier League é a liga de futebol que mais gera receitas em dias de jogo, US$ 1,2 bilhão. Já o Real Madrid ocupa a primeira posição entre os times de futebol e a quarta posição geral, com US$ 273 milhões. Segundo a Sports Value, os números do time podem ser explicados pela reabertura do Santiago Bernabéu em 2023.

Na América Latina, as receitas são lideradas por times de futebol, sendo o primeiro deles um clube argentina, o River Plate, com US$ 115 milhões. O time ficou na frente de grandes clubes europeus, como Chelsea, Borussia Dortmund, Manchester City e Milan.

Em seguida estão o Boca Juniors, também da Argentina, Flamengo, São Paulo e Palmeiras. A Sports Value ainda destaca que, para os clubes brasileiros, os dias de jogos não são a principal fonte de receita, e sim os direitos de transmissão, transferências de jogadores e marketing. 

