Netflix negocia transmissão de 'batalha entre rebatedores' de beisebol após ESPN cancelar contrato

ESPN encerrou contrato com a MLB três anos antes do previsto, liberando direitos para novos players

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 06h03.

A Netflix negocia com a Major League Baseball (MLB) a transmissão do Home Run Derby, evento anual que reúne alguns dos principais rebatedores da liga, de acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg,

O movimento ocorre após a ESPN encerrar antecipadamente seu contrato com a MLB, abrindo espaço para novas plataformas disputarem os direitos.

O portal destacou ainda que a empresa de streaming também avalia a possibilidade de adquirir outros conteúdos de beisebol. A Netflix e a MLB não comentaram as tratativas.

Mudança no contrato da ESPN abre espaço para concorrência

Em fevereiro, a ESPN, pertencente à Walt Disney Co., encerrou três anos antes do previsto um contrato de sete anos que incluía a transmissão do Sunday Night Baseball, do Home Run Derby e da fase de Wild Card dos playoffs. O acordo, avaliado em US$ 550 milhões por ano, previa 30 partidas da temporada regular.

Com a saída da ESPN, outras empresas demonstraram interesse pelo pacote, incluindo Apple TV+, Fox e NBC. A expectativa é que os direitos sejam divididos entre diferentes compradores.

A própria ESPN avalia manter parte do conteúdo, como transmissões de jogos fora do mercado via streaming.

Netflix amplia presença em esportes ao vivo

O Home Run Derby reforçaria a estratégia da Netflix de expandir seu portfólio de esportes ao vivo, segmento atrativo para anunciantes. Atualmente, a plataforma detém os direitos de dois jogos da National Football League no dia de Natal e do programa Monday Night Raw da WWE.

A empresa também transmitiu uma luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson, que registrou 65 milhões de visualizações, apesar de falhas técnicas, e garantiu direitos exclusivos para a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027 e 2031 nos Estados Unidos.

