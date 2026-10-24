Voto no exterior no 2º turno: a que horas votam os brasileiros em cada país

RESUMO ＋ Brasileiros que vivem no exterior começam a votar no segundo turno das eleições de 2026 neste sábado, 24 de outubro, pelo horário de Brasília. A votação começa na Nova Zelândia e se estende por mais de 29 horas devido às diferenças de fuso horário. Mais de 918 mil eleitores estão habilitados a votar em 186 localidades fora do Brasil, com maior concentração nos Estados Unidos, em Portugal e no Japão. Quem tem domicílio eleitoral no exterior vota apenas para presidente e vice-presidente da República.

Brasileiros com domicílio eleitoral no exterior começarão a votar para o 2º turno das eleições de 2026 neste sábado, 24, pelo horário de Brasília. A abertura das urnas ocorrerá primeiro em Wellington, na Nova Zelândia, seguida por cidades da Austrália.

A diferença de fuso faz com que esses eleitores participem do pleito antes do início da votação em território brasileiro e, consequentemente, a votação se estenda por mais de 29 horas. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as seções no exterior funcionam das 16h de sábado às 21h de domingo, sempre pelo horário de Brasília. Para quem mora no Canadá, as urnas fecham apenas na noite de domingo.

Na Austrália, há locais de votação em Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth e Camberra. Como o país tem mais de um fuso horário, as seções abrem e encerram as atividades em momentos distintos.

No Brasil, a votação começa às 8h de domingo, 25. Quem tem título registrado no exterior participa apenas da escolha do presidente e do vice-presidente da República.

Veja o cronograma

16h de sábado, 24 de outubro, horário de Brasília: começa a votação na Nova Zelândia.

Noite de sábado e madrugada de domingo: votação avança pela Austrália e países da Ásia.

Madrugada e manhã de domingo: brasileiros votam em países da Europa.

8h de domingo, 25 de outubro: urnas são abertas no Brasil, pelo horário oficial de Brasília.

Ao longo do domingo: votação ocorre nos Estados Unidos, Canadá e demais países das Américas conforme o horário local.

17h de domingo, horário de Brasília: TSE começa a divulgar oficialmente os resultados, incluindo os votos para presidente registrados no exterior.

Mais de 918 mil brasileiros podem votar no exterior

O eleitorado fora do país reúne mais de 918 mil pessoas, distribuídas por 186 cidades. Esse contingente corresponde a pouco mais de 0,5% dos eleitores brasileiros e representa um crescimento superior a 30% em relação a 2022, quando cerca de 697 mil pessoas estavam habilitadas.

A organização cabe ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), responsável pela Zona Eleitoral do Exterior, em parceria com o TSE e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

De acordo com o TSE, 104 países receberam urnas eletrônicas para o pleito. A Rússia foi o único país que não recebeu os equipamentos neste ano, por dificuldades na logística aérea.

Embaixadas, repartições consulares e outros espaços escolhidos pela Justiça Eleitoral e pelas representações brasileiras abrigam as seções. A legislação exige ao menos 30 eleitores aptos para a instalação de cada seção no exterior.

Onde os eleitores brasileiros que votam do exterior?

Lisboa, em Portugal, registrou o maior crescimento no número de brasileiros habilitados a votar desde as eleições de 2022, segundo a Justiça Eleitoral. O eleitorado da cidade passou de cerca de 45,3 mil para 78.833 pessoas, uma alta de 74,1%.

A expansão ocorre principalmente em razão da imigração brasileira. Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Portugal mostram que os brasileiros formam o maior grupo de imigrantes em situação regular no país. Um relatório divulgado em junho deste ano apontou que essa população somava pelo menos 574.195 pessoas ao fim de 2025.

Na comparação entre países, porém, os Estados Unidos mantêm o maior contingente de eleitores brasileiros. O total de cadastrados passou de 182.986, em 2022, para 265.437 neste ano.

As cidades com mais eleitores brasileiros

Lisboa lidera o ranking por cidade, seguida por Boston, nos Estados Unidos, e Porto, em Portugal. Veja os dez maiores eleitorados e a variação em relação a 2022:

Lisboa, Portugal: 78.833 eleitores, alta de 74,1%;

Boston, Estados Unidos: 53.406, alta de 43,7%;

Porto, Portugal: 47.676, alta de 58,4%;

Nagóia, Japão: 44.570, alta de 25%;

Miami, Estados Unidos: 40.104, queda de 0,21%;

Nova York, Estados Unidos: 39.026, alta de 39,7%;

Londres, Inglaterra: 37.564, alta de 8,9%;

Tóquio, Japão: 30.062, alta de 4,6%;

Paris, França: 27.062, alta de 19,6%;

Orlando, Estados Unidos: 26.411, sem informação sobre a variação.

Portugal e Estados Unidos respondem por seis das dez cidades da lista. O Japão aparece com Nagóia e Tóquio. Ao incluir Hamamatsu, que ocupa a 25ª posição, com cerca de 13,7 mil eleitores, as três cidades japonesas somam aproximadamente 88,3 mil brasileiros aptos a votar.

Os dez maiores eleitorados municipais reúnem 424.714 pessoas, ou 46,2% dos eleitores brasileiros no exterior. Entre as 20 primeiras localidades, essa participação chega a 66,7%. Os registros do TSE abrangem, ao todo, 186 localidades fora do Brasil.

Os países que concentram o eleitorado no exterior

Os dez países com mais eleitores brasileiros cadastrados respondem por aproximadamente 82% do total. Estados Unidos, Portugal e Japão ocupam as três primeiras posições:

Estados Unidos: 265,4 mil eleitores, equivalentes a 28,89% do total;

Portugal: 134,7 mil, ou 14,67%;

Japão: 88,4 mil, ou 9,62%;

Canadá: 46,5 mil, ou 5,06%;

Alemanha: 41,5 mil, ou 4,52%;

Espanha: 40,8 mil, ou 4,44%;

Itália: 38,8 mil, ou 4,23%;

Reino Unido: 37,6 mil, ou 4,09%;

França: 29,7 mil, ou 3,24%;

Suíça: 27 mil, ou 2,94%.