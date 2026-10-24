O sentimento anti-IA pode se tornar uma nova fonte de terrorismo?

Incidentes esporádicos de violência suscitam medos de que a IA se torne uma nova fonte de atos terroristas (Imagem gerada por IA/Exame)
Repórter
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 08h00.
Dois ataques contra figuras ligadas à inteligência artificial e a data centers foram registrados em abril de 2026 nos Estados Unidos, em meio a temores sobre empregos, impactos ambientais e sistemas avançados. O think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) vê potencial para terrorismo motivado pela oposição à IA, mas não identificou uma campanha coordenada. Nenhum ataque causou mortes.
A oposição ao rápido avanço da Inteligência Artificial (IA) e à construção de data centers já começa a se manifestar em episódios esporádicos de violência nos Estados Unidos, em meio a preocupações com a perda de empregos, os impactos ambientais das instalações e os riscos associados ao desenvolvimento de sistemas cada vez mais avançados. Embora a resistência à tecnologia permaneça predominantemente pacífica, dois ataques registrados em abril de 2026 indicam que parte dessas insatisfações pode ultrapassar os limites dos protestos.
Em estudo, o think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) avalia que a oposição à inteligência artificial tem, de fato, o potencial de se tornar uma nova motivação para o terrorismo no país. Os pesquisadores, porém, ressaltam que os casos conhecidos ainda não evidenciam a existência de uma campanha mais ampla ou coordenada de ataques contra o setor.
Segundo os autores, a preocupação central não é simplesmente o crescimento da oposição à IA, mas a possibilidade de que uma parcela desse movimento passe a considerar a violência um instrumento legítimo e necessário para impedir o avanço da tecnologia.
O primeiro dos episódios analisados pelo CSIS ocorreu em 6 de abril, pouco antes da 1h da manhã, quando um autor ainda não identificado disparou 13 vezes contra a porta da residência de Ron Gibson, integrante do conselho municipal de Indianápolis, enquanto o vereador e seu filho de 8 anos dormiam no imóvel. O responsável deixou um bilhete com a mensagem “NO DATA CENTERS” — “sem centros de dados”, em tradução livre.
Cinco dias antes, a Comissão Metropolitana de Desenvolvimento da cidade havia aprovado uma mudança de zoneamento para viabilizar a construção de um centro de dados de US$ 500 milhões no distrito de Gibson. O projeto enfrentava a oposição de moradores preocupados com o consumo de água e de energia e com a poluição, mas contava com o apoio público do vereador. A polícia classificou o disparo como um ataque direcionado, e o FBI participou da investigação. Até o momento, todavia, não há registro de prisão.
Quatro dias depois, em 10 de abril, Daniel Moreno-Gama, de 20 anos, atacou a residência do presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, em São Francisco, com um coquetel molotov, incendiando o portão de entrada. Em seguida, dirigiu-se à sede da empresa, carregando querosene e dispositivos incendiários, vandalizou as portas de vidro com uma cadeira e disse à equipe de segurança que pretendia incendiar o prédio e matar quem estivesse dentro.
Moreno-Gama levava um documento escrito por ele, intitulado Your Last Warning (“Seu último aviso”), no qual defendia o assassinato de presidentes executivos e de investidores de empresas de IA e listava nomes e endereços. O texto também apresentava o próprio ataque como uma demonstração de compromisso com a causa. O acusado se declarou inocente das acusações federais relacionadas a explosivos e das acusações estaduais, que incluem duas tentativas de homicídio.
Para o CSIS, os dois episódios se enquadram em sua definição de terrorismo: violência praticada por atores não estatais, com a intenção de matar e de promover um objetivo político por meio da intimidação ou da coerção de um público mais amplo. Mesmo assim, nenhum dos ataques resultou em mortes, e os pesquisadores não identificaram vínculos entre os responsáveis nem uma organização que coordenasse as ações.
A resistência a tecnologias associadas à IA também tem se manifestado por meio de atos de vandalismo. De acordo com o estudo, mais de 240 câmeras de reconhecimento de placas da Flock Safety, que utilizam inteligência artificial, haviam sido destruídas nos Estados Unidos até o início de setembro de 2026.
Os autores identificam, ainda, tentativas de apropriação do tema por grupos extremistas; nos estados de Michigan e do Texas, integrantes de organizações supremacistas brancas já associam a oposição à construção de centros de dados a mensagens antissemitas, incluindo faixas e adesivos que combinam críticas à infraestrutura tecnológica com referências dirigidas contra judeus.
Esses episódios demonstram que a resistência à IA pode se misturar a outras formas de extremismo, incluindo o antissemitismo, a oposição ao governo e a rejeição a determinadas práticas de vigilância em massa. Isso não significa, contudo, que esses grupos estejam organizando uma campanha terrorista contra o setor, alerta o estudo.
Para os autores, um dos fatores que podem favorecer a radicalização é a percepção de que os meios pacíficos não são capazes de impedir o avanço da tecnologia. A história mostra que movimentos políticos inicialmente não violentos podem adotar estratégias extremas quando seus integrantes concluem que eleições, protestos e outras formas de participação política não produzem resultados.
Os pesquisadores citam, por exemplo, a luta contra o apartheid na África do Sul. Após a repressão policial ao protesto de Sharpeville, em 1960, e a proibição do Congresso Nacional Africano, integrantes da organização concluíram que a atuação política pacífica havia se tornado inviável. Em 1961, foi criada uma ala armada que passou a realizar ações de sabotagem contra alvos governamentais e de infraestrutura.
A dinâmica de pequenos grupos também pode contribuir para a violência. Segundo o estudo, indivíduos podem recorrer a atos extremos para conquistar o reconhecimento e a aprovação de comunidades radicais, inclusive em ambientes digitais. A ameaça aumentaria caso ataques isolados passassem a inspirar novos episódios, com autores reproduzindo os métodos e os alvos de seus antecessores.
A natureza da inteligência artificial também amplia o conjunto de possíveis motivações. Algumas pessoas podem se opor a aplicações militares da tecnologia; outras, à vigilância por meio de câmeras inteligentes, ao consumo de recursos dos centros de dados ou à possibilidade de substituição de trabalhadores por sistemas automatizados. Há, ainda, quem enxergue o desenvolvimento de modelos avançados como um risco à própria sobrevivência humana.
Essa diversidade pode dificultar a avaliação da ameaça, já que não há necessariamente uma única causa capaz de unificar os diferentes grupos. Para os autores, também é possível que movimentos extremistas já estabelecidos incorporem essas preocupações às suas próprias agendas.
Ainda assim, a história oferece razões para não presumir que a resistência a novas tecnologias resulte inevitavelmente em terrorismo. O CSIS lembra que movimentos como o dos luditas, formado por trabalhadores têxteis ingleses contrários à mecanização no século XIX, recorreram à destruição de máquinas em resposta a preocupações com o emprego e a remuneração. Já as mobilizações antinucleares durante a Guerra Fria permaneceram, em sua maioria, pacíficas, apesar de episódios de destruição de propriedade.
Além disso, partidos políticos e organizações civis têm incorporado preocupações com a inteligência artificial a debates tradicionais sobre empregos, poder corporativo, liberdade de expressão, desinformação e privacidade. A existência desses canais de participação pode reduzir o incentivo à violência ao oferecer alternativas para contestar decisões e pressionar as autoridades.
O CSIS conclui que os ataques contra figuras associadas à IA e à construção de data centers demonstram a possibilidade de terrorismo motivado pela oposição à inteligência artificial, mas não comprovam a formação de uma nova onda de violência. Até o momento considerado pelo estudo, não havia evidências de uma organização responsável por dirigir os ataques nem de uma campanha de autores independentes que estivessem se influenciando mutuamente.
A avaliação poderá mudar caso surjam sinais de coordenação, de reprodução de métodos ou de apoio explícito à violência em comunidades extremistas ou em grupos organizados dedicados a ataques. Outro indicador relevante será a disseminação da ideia de que protestos e disputas eleitorais não são suficientes para interromper o desenvolvimento tecnológico.
Os pesquisadores defendem que as autoridades acompanhem esses possíveis sinais sem tratar a oposição pacífica como indício automático de radicalização. Para eles, a resposta deve combinar a proteção de pessoas e instalações vulneráveis com a preservação de canais políticos para que os cidadãos possam expressar suas preocupações.
A questão decisiva para o estudo é, portanto, não quantos americanos temem a inteligência artificial, mas se uma parcela desse público passará a considerar a violência uma alternativa aceitável para enfrentá-la.
Segundo o CSIS, existe o risco de que parte dos opositores à inteligência artificial passe a considerar a violência um instrumento legítimo para impedir o avanço da tecnologia. O estudo ressalta, porém, que os casos conhecidos ainda não comprovam uma campanha ampla ou coordenada.
Um autor não identificado disparou 13 vezes contra a porta da residência de Ron Gibson, em Indianápolis, em 6 de abril de 2026, e deixou um bilhete com a mensagem “NO DATA CENTERS”. A polícia classificou o episódio como um ataque direcionado, e não havia registro de prisão até o momento citado pela matéria.
Ron Gibson apoiava publicamente a construção de um data center de US$ 500 milhões em seu distrito. Cinco dias antes do ataque, a Comissão Metropolitana de Desenvolvimento de Indianápolis havia aprovado uma mudança de zoneamento para viabilizar o projeto, contestado por moradores devido ao consumo de água e energia e à poluição.
Daniel Moreno-Gama, de 20 anos, atacou a residência de Sam Altman, presidente-executivo da empresa de inteligência artificial OpenAI, com um coquetel molotov em 10 de abril de 2026. Depois, foi à sede da empresa com querosene e dispositivos incendiários e afirmou que pretendia incendiar o prédio e matar as pessoas que estavam no local.
O CSIS considera que os episódios envolveram violência de atores não estatais, intenção de matar e a tentativa de promover um objetivo político por meio de intimidação ou coerção. Apesar dessa classificação, nenhum ataque causou mortes, e os pesquisadores não encontraram vínculos entre os responsáveis.
Segundo o estudo, as motivações incluem o risco de perda de empregos, o consumo de recursos por data centers, a vigilância com câmeras inteligentes, aplicações militares e possíveis ameaças dos modelos avançados à sobrevivência humana. O CSIS afirma que essa diversidade dificulta a identificação de uma causa única capaz de reunir os diferentes grupos.