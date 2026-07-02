Espanha x Áustria: qual seleção é mais provável de ganhar o jogo da Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Espanha e Áustria, apontando favoritismo da seleção espanhola no jogo desta quinta-feira, 2 de julho, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo.

Em termos gerais, a Espanha aparece com 69,6% de chance de vitória contra 11,6% da Áustria, enquanto o empate tem 18,8% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória espanhola por 2 a 0, com 12,6% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória espanhola por 1 a 0 com 12,1%, vitória espanhola por 3 a 0 com 9,1%, empate por 1 a 1 com 8,8% e vitória espanhola por 2 a 1 com 9,2%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.