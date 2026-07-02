Esporte

Fase de grupos copa 2026

Espanha x Áustria: qual seleção é mais provável de ganhar o jogo da Copa do Mundo?

Confronto válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo teve as chances de vitória simuladas pelo modelo da FGV

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 2 de julho de 2026 às 12h33.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Espanha e Áustria, apontando favoritismo da seleção espanhola no jogo desta quinta-feira, 2 de julho, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo.

Em termos gerais, a Espanha aparece com 69,6% de chance de vitória contra 11,6% da Áustria, enquanto o empate tem 18,8% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória espanhola por 2 a 0, com 12,6% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória espanhola por 1 a 0 com 12,1%, vitória espanhola por 3 a 0 com 9,1%, empate por 1 a 1 com 8,8% e vitória espanhola por 2 a 1 com 9,2%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

Mais de Esporte

Luka Modric joga hoje? Veja provável escalação da Croácia contra Portugal

Cristiano Ronaldo deve jogar hoje? Veja a provável escalação de Portugal

Por que Balogun foi expulso? Entenda o lance que tira o atacante dos EUA das oitavas

Com a cabeça 'fresca', Unilever patrocina Copa e projeta novas parcerias no esporte

Mais na Exame

Mundo

Ebola avança no Congo e ultrapassa a marca de 400 mortos

Brasil

Cota que zera imposto de importação de veículos elétricos ainda não vale; saiba por quê

Casual

O antigo escritório de companhia aérea que se tornou um acelerador de artistas

EXAME Agro

O que deve mudar os preços da soja em 2026/27? O Itaú BBA tem uma aposta