Quem Espanha ou Áustria podem enfrentar nas oitavas da Copa? Veja o chaveamento

De La Fuente: técnico quer conquistar a Copa do Mundo com a Espanha (Foto: Divulgação/Seleção Espanha)
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Publicado em 2 de julho de 2026 às 12h35.
Última atualização em 2 de julho de 2026 às 12h40.
A Espanha enfrenta a Áustria nesta quinta-feira, 2, às 16h, de Brasília, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, em busca de uma vaga nas oitavas de final. Além da classificação, as duas seleções já sabem quem poderá ser o próximo adversário no torneio.
Quem vencer o confronto entre espanhóis e austríacos enfrentará nas oitavas de final o classificado do duelo entre Portugal e Croácia, que também acontece nesta quinta-feira, às 20h, de Brasília.
A definição do adversário acontecerá ainda hoje. Caso o jogo entre Espanha e Áustria termine empatado no tempo regulamentar, a decisão seguirá para a prorrogação e, se necessário, para a disputa por pênaltis.
Portugal chega ao mata-mata cercado de expectativa por contar com Cristiano Ronaldo, mas ainda busca convencer após uma fase de grupos marcada por alto volume de posse de bola e poucas chances criadas.
Já a Croácia aposta na experiência de Luka Modric e de uma geração acostumada a grandes campanhas em Copas do Mundo para surpreender os portugueses e seguir viva na competição.
O vencedor de Espanha x Áustria garante presença entre os 16 melhores da Copa do Mundo e terá pela frente um adversário tradicional do futebol europeu nas oitavas.
A partida das oitavas será disputada na próxima segunda-feira, 6, às 16h, e vale vaga nas quartas de final do Mundial de 2026.