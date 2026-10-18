Documentário sobre Elizabeth Holmes registra maior estreia do gênero em décadas

RESUMO ＋ O documentário "You Can See Everything", dirigido por Nathan Fielder e Lance Oppenheim e produzido pela A24, arrecadou US$ 15 milhões em apenas 855 cinemas, superando as projeções iniciais de US$ 7 milhões a US$ 8 milhões. A produção acompanha a trajetória de Elizabeth Holmes, fundadora da Theranos, e sua condenação por fraude contra investidores.

O documentário "You Can See Everything" ("Você pode ver tudo", em tradução livre), dirigido por Nathan Fielder e Lance Oppenheim, tornou-se o principal destaque do fim de semana nas bilheterias norte-americanas ao arrecadar US$ 15 milhões em apenas 855 cinemas. O resultado superou significativamente as projeções iniciais, que estimavam uma receita entre US$ 7 milhões e US$ 8 milhões, e estabeleceu recordes para a estreia de uma produção documental.

Produzido secretamente pela A24 ao longo de três anos, com orçamento estimado em US$ 7 milhões, o filme demonstra o potencial comercial de produções de menor escala quando combinam uma estratégia de lançamento diferenciada e forte interesse do público.

Trajetória de Elizabeth Holmes desperta interesse

A produção acompanha a trajetória de Elizabeth Holmes, fundadora da empresa de biotecnologia Theranos. O documentário aborda a ascensão da empresária, que chegou a ser considerada uma das figuras mais promissoras do setor tecnológico, até sua condenação por fraude contra investidores.

O interesse público pela história de Holmes foi um dos fatores que contribuíram para o desempenho nas bilheterias. A popularidade de Nathan Fielder, conhecido por explorar os limites entre realidade e ficção em seus trabalhos audiovisuais, também ajudou a ampliar a visibilidade do longa.

Estreia surpresa e repercussão positiva impulsionam vendas

Entre os elementos que favoreceram a recepção do documentário estão sua estreia surpresa no Festival de Cinema de Telluride, as críticas extremamente positivas e a divulgação espontânea promovida pelos espectadores. A combinação desses fatores contribuiu para ampliar a procura pela produção e superar as expectativas iniciais do mercado.

Mais de 2 mil sessões foram esgotadas, resultado que também teria sido impulsionado pelo desejo do público de assistir ao filme antes de entrar em contato com informações capazes de revelar aspectos importantes de seu conteúdo.

Público jovem e altos índices de satisfação

O perfil da audiência reforça o alcance da produção entre os espectadores mais jovens: aproximadamente 70% dos compradores de ingressos tinham menos de 35 anos.

Os índices de satisfação também foram expressivos. Entre os entrevistados, 90% afirmaram que definitivamente recomendariam o filme, enquanto 80% disseram que a experiência havia superado suas expectativas. Os números indicam uma recepção favorável e sugerem que a recomendação espontânea pode continuar contribuindo para o desempenho comercial nas próximas semanas.

Documentário estabelece marcas históricas

Com a arrecadação alcançada, "You Can See Everything" registrou a maior estreia de um filme exibido em menos de mil cinemas dos Estados Unidos desde "Borat", lançado em 2006. A produção também alcançou a maior estreia de um documentário em mais de 20 anos, estabelecendo uma marca que não era superada desde "Fahrenheit 9/11", de 2004.