Escócia x Marrocos: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Escócia e Marrocos, apontando cenário com clara vantagem para os marroquinos no jogo desta quinta-feira, 19 de junho, pelo Grupo C.

Em termos gerais, Marrocos aparece com 57,1% de chance de vitória contra 16,8% da Escócia, enquanto o empate tem 26,1% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória marroquina por 0 a 1, com 17,3% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória por 0 a 2 com 12,6%, vitória por 1 a 1 com 11,2%, empate por 0 a 0 com 11,8% e vitória marroquina por 1 a 2 com 8,4%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.