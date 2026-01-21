São Paulo x Portuguesa: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

O São Paulo recebe a Portuguesa nesta quarta-feira, 21, às 19h30, no estádio do Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e HBO Max (streaming).

O confronto marca o encontro de duas equipes que ainda buscam engrenar no estadual. O Tricolor ocupa atualmente a 10ª posição da classificação geral, enquanto a Lusa aparece na 12ª colocação, com um ponto a menos. Ambas precisam da vitória para entrarem na zona de classificação à próxima fase do torneio.

Será o segundo jogo do São Paulo como mandante neste Paulistão, e o time deve contar com força máxima, incluindo o retorno de Lucas e Calleri ao time titular. A expectativa da torcida é por uma atuação mais convincente após um início irregular.

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Portuguesa hoje pelo Paulistão?

O jogo desta quarta-feira, 21, às 19h30, entre São Paulo e Portuguesa terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV (YouTube) e HBO Max.

Como assistir online o jogo São Paulo x Portuguesa hoje?

Você pode assistir à partida online pelo HBO Max e pelo canal CazéTV no YouTube.

Prováveis escalações de São Paulo x Portuguesa

São Paulo: Rafael, Cédric, Dória, Tolói e Nicolas; Bobadilla, Pablo Maia e Lucas; Lucca, Calleri e Ferreira. Técnico: Hernán Crespo.

Portuguesa: Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Caio Roque (Gustavo Salomão); Portuga (Hudson), Zé Vitor e Gabriel Pires; Maceió, Ewerthon e Renê. Técnico: Fabio Matias.