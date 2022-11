Jogos da Copa do Mundo hoje, quinta-feira, 24; onde assistir ao vivo e horários

Estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar é o grande destaque do quinto dia de Copa do Mundo.

O Brasil reencontra um rival da Copa de 2018. Na época, também na fase de grupos, o jogo contra a Sérvia foi 2 a 0 para os brasileiros. A seleção comandada pelo técnico Tite chega embalada por 15 jogos de invencibilidade. São 12 vitórias e três empates. A última derrota do Brasil foi na final Copa América 2021 contra a Argentina. A esperança -- e ponto de atenção para o Brasil -- da Sérvia é o artilheiro Mitrovic. O atacante de 28 anos tem 12 jogos na temporada e nove gols marcados. No ano, a seleção europeia fez nove jogos, venceu seis jogos, empatou um e perdeu dois.

Pelo grupo do Brasil, Suíça e Camarões entram em campo para supostamente tentar a segunda vaga do grupo, já que a Seleção é a grande favorita. A Suíça vem embalada após garantir a classificação de maneira direta nas eliminatórias europeias, em um grupo com Itália, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia.

Já Camarões, considerada o adversário mais fraco do grupo, garantiu a vaga na Copa vencendo a Costa do Marfim em confronto direto. O craque da equipe, o atacante Choupo-Moting do Bayern de Munique, é a principal esperança para a competição.

Na primeira partida do grupo H, classificado em terceiro lugar nas eliminatórias sul-americanas, o Uruguai chega para a Copa com elenco formado por jogadores experientes. Do lado oposto, a Coreia do Sul quer mostrar que vai brigar por uma das vagas para as oitavas de final. A equipe coreana, liderada por Son, não possui desfalques confirmados, porém a sua grande estrela é dúvida para a partida.

No mesmo grupo, Portugal chega para a Copa com uma das seleções favoritas ao título. A equipe liderada por Cristiano Ronaldo, não possui problemas no elenco e irá para a partida com suas principais estrelas. Após a confirmação que Cristiano não irá permanecer no Manchester United na próxima temporada, o staff da seleção garantiu que isso não afetará o desempenho do craque em campo. Do lado oposto, a seleção de Gana também não tem problemas no elenco para a partida. A seleção perdeu para o Brasil por 3 a 0 em um dos amistosos de preparação, porém venceu a seleção da Suíça, uma das adversárias do Brasil

Copa do Mundo 2022 ao vivo

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos da Copa hoje

Jogos do grupo G

07h - Suíça x Camarões - TV Globo, SporTV e FIFA+

- TV Globo, SporTV e FIFA+ 16h - Brasil x Sérvia - TV Globo, SporTV, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV)

Jogos do grupo H

10h - Uruguai x Coreia do Sul - TV Globo, SporTV e FIFA+

- TV Globo, SporTV e FIFA+ 13h - Portugal x Gana - TV Globo, SporTV e FIFA+

Que horas começa e onde assistir ao vivo Suíça x Camarões

O jogo desta quinta-feira às 07h entre Suíça x Camarões terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV, FIFA+ e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Brasil x Sérvia

O jogo desta quinta-feira às 16h entre Brasil x Sérvia terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV) e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Uruguai x Coreia do Sul

O jogo desta quinta-feira às 10h entre Suíça x Camarões terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV, FIFA+ e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Portugal x Gana

O jogo desta quinta-feira às 13h entre Portugal x Gana terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV, FIFA+ e em tempo real na EXAME.

