Emprego de risco? Brasileirão aparece entre ligas com maior rotatividade de técnicos

O Brasileirão é uma das ligas que mais troca de treinadores no mundo, segundo levantamento divulgado pelo CIES Football Observatory. O Campeonato Brasileiro ocupa a sexta posição dentre as que mais trocaram de técnico no último ano.

O levantamento apresentado pelo CIES analisou 55 ligas em todo o mundo, e segundo os dados apresentados, 65,2% das equipes mudaram de treinador ao menos uma vez nos últimos doze meses. A primeira divisão do Chipre foi onde teve o maior índice, com todos os 14 clubes trocando de treinador.

Já o Brasileirão teve 17 dos 20 clubes mudando de treinador ao menos uma vez no período, cerca de 85% da competição.