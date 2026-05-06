Esporte

Emprego de risco? Brasileirão aparece entre ligas com maior rotatividade de técnicos

Estudo do CIES mostra alta rotatividade no país, com 17 dos 20 clubes mudando de comando em 12 meses

Brasileirão: Pressão por resultados explica alta rotatividade de treinadores (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Brasileirão: Pressão por resultados explica alta rotatividade de treinadores (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 6 de maio de 2026 às 10h12.

O Brasileirão é uma das ligas que mais troca de treinadores no mundo, segundo levantamento divulgado pelo CIES Football Observatory. O Campeonato Brasileiro ocupa a sexta posição dentre as que mais trocaram de técnico no último ano.

O levantamento apresentado pelo CIES analisou 55 ligas em todo o mundo, e segundo os dados apresentados, 65,2% das equipes mudaram de treinador ao menos uma vez nos últimos doze meses. A primeira divisão do Chipre foi onde teve o maior índice, com todos os 14 clubes trocando de treinador.

Já o Brasileirão teve 17 dos 20 clubes mudando de treinador ao menos uma vez no período, cerca de 85% da competição.

Estudo traz dados sobre idade dos treinadores

Além da informação sobre troca de técnicos, a pesquisa também informou sobre a média de idade dos treinadores. De acordo com os dados apresentados, a média global é de 49,5 anos. Já no Brasileirão, os técnicos têm média de 51 anos. 

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