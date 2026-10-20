Índice FipeZAP: imóveis comerciais têm alta de 11,18% nos aluguéis em um ano

O aluguel de imóveis comerciais disparou nos últimos 12 meses e já sobe quase cinco vezes mais que o preço de venda. Enquanto os valores anunciados para locação de salas e conjuntos comerciais avançaram 11,18%, os imóveis disponíveis para compra tiveram valorização de 2,29%.

Em Salvador, a alta dos aluguéis chegou a 20,65%, a maior entre as dez cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP Comercial, divulgado nesta terça-feira, 20, referente ao mês de setembro.

O levantamento, elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com o Grupo OLX, considera anúncios de salas e conjuntos comerciais de até 200 metros quadrados (m²).

A valorização dos aluguéis também ficou bem acima da inflação acumulada em 12 meses, de 4,58% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conhecido como a inflação do aluguel, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), da Fundação Getulio Vargas (FGV), também subiu 3,34%, sendo a valorização nos preços dos imóveis comerciais também bem maior.

Setembro perdeu ritmo nos reajustes

Apesar da diferença entre os dois segmentos, setembro trouxe uma perda de ritmo nos reajustes. Os aluguéis comerciais subiram 0,75%, abaixo do avanço de 1,01% observado em agosto. Já os preços de venda aumentaram 0,19%, ante alta de 0,40% no mês anterior.

"Em ambos os casos, apesar das altas, houve desaceleração das variações em relação aos resultados observados em agosto", destaca o relatório.

No acumulado de 2026 até setembro, os aluguéis comerciais registraram aumento de 9,31%, enquanto os preços de venda avançaram 2,06%. No mesmo período, o IPCA acumulou alta de 3,95%.

Onde o aluguel comercial mais subiu no Brasil

Salvador liderou a valorização dos aluguéis comerciais nos últimos 12 meses, com aumento de 20,65%, seguida de perto pelo Rio de Janeiro, onde os preços avançaram 20,01%. Brasília aparece na terceira posição, com alta de 13,51%.

Curitiba também registrou avanço expressivo, de 11,03%, seguida por Niterói, com 10,52%. Em Campinas, o aumento foi de 8,88%, enquanto Belo Horizonte e São Paulo apresentaram altas de 8,54% e 7,95%, respectivamente.

Veja as cidades com as maiores altas

Cidade Alta em 12 meses Salvador (BA) 20,65% Rio de Janeiro (RJ) 20,01% Brasília (DF) 13,51% Curitiba (PR) 11,03% Niterói (RJ) 10,52% Campinas (SP) 8,88% Belo Horizonte (MG) 8,54% São Paulo (SP) 7,95% Florianópolis (SC) 4,06% Porto Alegre (RS) 1,96% Fonte: Índice FipeZAP Comercial, setembro de 2026, referente aos últimos 12 meses.

De acordo com o FipeZAP, "todas as 10 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP Comercial apresentaram valorização nesse período". Os menores aumentos foram registrados em Florianópolis, com 4,06%, e Porto Alegre, com 1,96%.

Considerando apenas setembro, Niterói apresentou a maior alta dos aluguéis, de 2,19%, seguida por Campinas, com 1,84%. Porto Alegre foi a única cidade a registrar queda no mês, com recuo de 0,31%.

No mercado de venda, Florianópolis liderou os ganhos em 12 meses, com valorização de 7,14%, seguida por Salvador, com 6,40%, e Campinas, com 4,70%. Porto Alegre apresentou o pior desempenho, com desvalorização de 2,42%.

São Paulo tem o m² comercial mais caro

Mesmo sem liderar os reajustes, São Paulo continua com os imóveis comerciais mais caros entre as cidades analisadas. Em setembro, o m² anunciado para venda na capital paulista chegou a R$ 10.662, seguido por Curitiba, com R$ 9.434, e Florianópolis, com R$ 9.266.

Salvador, por outro lado, apresentou o menor preço médio de venda do levantamento, de R$ 5.732/m². Considerando as dez cidades, a média ficou em R$ 8.846/m².

Na locação, São Paulo também lidera os preços, com aluguel médio de R$ 62,87/m². O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com R$ 57,80, seguido por Salvador, com R$ 55,88. A média das localidades monitoradas ficou em R$ 54,64/m².

Quanto rende o aluguel de um imóvel comercial

Com os aluguéis subindo mais rapidamente que os preços de venda, a rentabilidade estimada dos imóveis comerciais chegou a 7,66% ao ano em setembro. O indicador, conhecido como "rental yield", mede a relação entre o valor mensal do aluguel e o preço de venda do imóvel.

O percentual ficou acima da rentabilidade média dos aluguéis residenciais, de 6,13% ao ano. Ainda assim, o FipeZAP ressalta que o retorno comercial permanece "abaixo da taxa de juros real de referência projetada para os próximos 12 meses."

Entretanto, a rentabilidade calculada pelo índice não representa necessariamente o ganho líquido obtido com um imóvel. O indicador considera a relação entre os valores anunciados de aluguel e venda, sem incorporar despesas como impostos, manutenção e desocupação.

O estudo também destaca que "os preços considerados se referem a anúncios para novos aluguéis."

Dessa forma, os dados não incluem os reajustes aplicados aos contratos de locação já existentes, cujos valores seguem as condições estabelecidas entre proprietários e inquilinos.