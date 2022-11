Eliminados da Copa do Mundo: quais países já estão fora das oitavas de final

Após 32 jogos e duas rodadas completas, a Copa do Mundo tem duas seleções eliminadas. O anfitrião Catar e o Canadá foram derrotados nos primeiros jogos e não têm mais chances matemáticas de classificação paras as oitavas de final.

Na sua primeira Copa do Mundo, o Catar estreou com derrota para o Equador por 2 a 0 e perdeu para Senegal por 3 a 1. Já o Canadá, que voltou disputar uma Copa após 36 anos, perdeu no primeiro jogo para a Bélgica por 1 a 0 e foi goleado por 4 a 1 pela Croácia.

Todas as outras seleções têm chance de classificação, porém, algumas terão uma difícil missão pela frente. O País de Gales tem um ponto e precisa vencer a Inglaterra para garantir a vaga.

Entre seleções campeãs do mundo, a Alemanha é quem está em uma situação mais complicada. Os alemães precisam vencer a Costa Rica e torcer para que a Espanha vença o Japão. Caso os japoneses vençam sua partida, a Alemanha terá que ganhar por uma grande diferença para depender apenas de si para avançar de fase.

Apenas três seleções já garantiram vagas nas oitavas de final. É o caso da França, atual campeã do torneio, Brasil e Portugal. As três seleções venceram as primeiras partidas.

Seleções eliminadas da Copa do Mundo do Catar

Catar - Grupo A

Canadá - Grupo F

