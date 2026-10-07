Filho de ex-craque do Milan define futuro no futebol inglês e vai jogar na sétima divisão

Andriy Shevchenko é considerado como o melhor jogador de futebol da Ucrânia e um dos maiores ídolos do Milan. (Jonathan Moscrop/Getty Images) (Jonathan Moscrop/Getty Images)
Redator na Exame
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 14h08.
RESUMO | Kristian Shevchenko, atacante de 19 anos e filho do lendário ex-jogador Andriy Shevchenko — ídolo histórico do Milan e do futebol mundial nos anos 2000 —, acertou sua transferência para o Sholing FC, equipe que disputa a sétima divisão do futebol inglês, após passagens pelas bases de Chelsea, Tottenham e Watford.
Um sobrenome de peso do futebol europeu está de volta aos gramados britânicos, mas com um cenário bastante diferente dos dias de glória de seu progenitor. O atacante Kristian Shevchenko, jovem de 19 anos e filho do lendário Andriy Shevchenko — ídolo histórico do Milan e um dos maiores artilheiros do futebol mundial nos anos 2000 —, é o novo reforço do Sholing FC, equipe que disputa a sétima divisão do futebol inglês.
O acerto com o atleta, sediado nos arredores de Southampton, marca uma guinada importante na trajetória formativa do jovem atacante, que busca minutos e consistência em sua transição para o futebol profissional.
Nascido em Londres durante o auge da carreira de seu pai no futebol inglês, Kristian iniciou sua trajetória nas categorias de base do Chelsea. Em dezembro de 2022, passou pelas divisões formativas do Tottenham, período em que trabalhou diretamente com o ex-volante Yaya Touré.
Posteriormente, em julho de 2023, transferiu-se para o Watford, onde evoluiu nas categorias de base e chegou a assinar seu primeiro contrato profissional em julho de 2025. No entanto, após ser dispensado pelo clube em maio, o atleta precisou buscar novos horizontes. No cenário internacional, o jovem já acumula experiência defendendo as seleções de base da Ucrânia, tendo participado inclusive do Mundial Sub-20 em 2025.
Em entrevista à BBC Radio Solent, o técnico Paul Doswell explicou os bastidores da contratação e revelou que a chegada de Kristian faz parte de uma mudança estratégica na política de captação da equipe, focada em aproveitar talentos formados em grandes centros:
"Temos um plano concreto para o futuro: vamos contratar os melhores jogadores jovens que forem dispensados por clubes profissionais e dar-lhes a oportunidade de jogar. Esperamos então que eles melhorem enquanto estiverem conosco e voltem a jogar na liga profissional", destacou o treinador.
Com a herança de quem viu o pai conquistar a Bola de Ouro e fazer história com a camisa rossonera do Milan, Kristian Shevchenko tentará agora escrever seu próprio caminho nos gramados do futebol britânico.
Enquanto seu filho Kristian busca escrever sua própria história no futebol britânico, o sobrenome Shevchenko carrega um dos pesos mais pesados e respeitados da história do futebol. Andriy Shevchenko foi um dos atacantes mais completos, marcando época sobretudo no final dos anos 1990 e ao longo dos anos 2000.
Nascido na Ucrânia, o ex-jogador colecionou recordes e títulos por onde passou:
Após pendurar as chuteiras, "Sheva" seguiu ligado ao esporte, tendo atuado como treinador principal da seleção ucraniana — levando o país às quartas de final da Eurocopa 2020 — e dirigente esportivo, consolidando um legado eterno no futebol europeu.
É um atacante de 19 anos, filho do lendário ex-jogador Andriy Shevchenko, ídolo do Milan e do futebol ucraniano.
Ele assinou com o Sholing FC, clube que disputa a sétima divisão (futebol semiprofissional) da Inglaterra.
Kristian acumulou passagens pelas bases de Chelsea, Tottenham e Watford, clube pelo qual assinou contrato profissional em 2025 antes de ser dispensado.
Sim, o atacante já representou as categorias de base da Ucrânia, com participação em torneios de desenvolvimento e no Mundial Sub-20.