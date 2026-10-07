Filho de ex-craque do Milan define futuro no futebol inglês e vai jogar na sétima divisão

RESUMO | Kristian Shevchenko, atacante de 19 anos e filho do lendário ex-jogador Andriy Shevchenko — ídolo histórico do Milan e do futebol mundial nos anos 2000 —, acertou sua transferência para o Sholing FC, equipe que disputa a sétima divisão do futebol inglês, após passagens pelas bases de Chelsea, Tottenham e Watford.

Um sobrenome de peso do futebol europeu está de volta aos gramados britânicos, mas com um cenário bastante diferente dos dias de glória de seu progenitor. O atacante Kristian Shevchenko, jovem de 19 anos e filho do lendário Andriy Shevchenko — ídolo histórico do Milan e um dos maiores artilheiros do futebol mundial nos anos 2000 —, é o novo reforço do Sholing FC, equipe que disputa a sétima divisão do futebol inglês.

O acerto com o atleta, sediado nos arredores de Southampton, marca uma guinada importante na trajetória formativa do jovem atacante, que busca minutos e consistência em sua transição para o futebol profissional.

Passagem por gigantes da Premier League e base na Inglaterra

Nascido em Londres durante o auge da carreira de seu pai no futebol inglês, Kristian iniciou sua trajetória nas categorias de base do Chelsea. Em dezembro de 2022, passou pelas divisões formativas do Tottenham, período em que trabalhou diretamente com o ex-volante Yaya Touré.

Posteriormente, em julho de 2023, transferiu-se para o Watford, onde evoluiu nas categorias de base e chegou a assinar seu primeiro contrato profissional em julho de 2025. No entanto, após ser dispensado pelo clube em maio, o atleta precisou buscar novos horizontes. No cenário internacional, o jovem já acumula experiência defendendo as seleções de base da Ucrânia, tendo participado inclusive do Mundial Sub-20 em 2025.

O novo projeto no Sholing FC

Em entrevista à BBC Radio Solent, o técnico Paul Doswell explicou os bastidores da contratação e revelou que a chegada de Kristian faz parte de uma mudança estratégica na política de captação da equipe, focada em aproveitar talentos formados em grandes centros:

"Temos um plano concreto para o futuro: vamos contratar os melhores jogadores jovens que forem dispensados por clubes profissionais e dar-lhes a oportunidade de jogar. Esperamos então que eles melhorem enquanto estiverem conosco e voltem a jogar na liga profissional", destacou o treinador.

Com a herança de quem viu o pai conquistar a Bola de Ouro e fazer história com a camisa rossonera do Milan, Kristian Shevchenko tentará agora escrever seu próprio caminho nos gramados do futebol britânico.

Ícone dos anos 2000: quem foi Andriy Shevchenko, lenda do Milan e do futebol mundial

Enquanto seu filho Kristian busca escrever sua própria história no futebol britânico, o sobrenome Shevchenko carrega um dos pesos mais pesados e respeitados da história do futebol. Andriy Shevchenko foi um dos atacantes mais completos, marcando época sobretudo no final dos anos 1990 e ao longo dos anos 2000.

Nascido na Ucrânia, o ex-jogador colecionou recordes e títulos por onde passou:

O auge no Milan: Shevchenko viveu os anos dourados de sua carreira vestindo a camisa rossonera do Milan , clube pelo qual se tornou o segundo maior artilheiro de todos os tempos da história da instituição, com 175 gols marcados Liga dos Campeões da UEFA na temporada 2002/03, além do Campeonato Italiano (Scudetto) e da Supercopa da Europa.

na temporada 2002/03, além do Campeonato Italiano (Scudetto) e da Supercopa da Europa. Bola de Ouro e topo do mundo: Em 2004, o ucraniano atingiu o ápice de sua carreira individual ao conquistar o prêmio da Bola de Ouro (Ballon d'Or), concedido pela revista France Football ao melhor jogador da Europa na época.

Em 2004, o ucraniano atingiu o ápice de sua carreira individual ao conquistar o prêmio da Bola de Ouro (Ballon d'Or), concedido pela revista France Football ao melhor jogador da Europa na época. Passagem pela Premier League e idolatria no Dínamo de Kiev: Após brilhar na Itália, Shevchenko foi contratado pelo Chelsea em 2006, onde atuou por três temporadas e conquistou a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. Ele também é ídolo histórico do Dínamo de Kiev, clube onde iniciou e encerrou sua carreira profissional, além de ter sido o grande capitão e maior artilheiro da seleção da Ucrânia, liderando o país em sua primeira participação em Copas do Mundo (em 2006).

Após pendurar as chuteiras, "Sheva" seguiu ligado ao esporte, tendo atuado como treinador principal da seleção ucraniana — levando o país às quartas de final da Eurocopa 2020 — e dirigente esportivo, consolidando um legado eterno no futebol europeu.

Quem é Kristian Shevchenko?

É um atacante de 19 anos, filho do lendário ex-jogador Andriy Shevchenko, ídolo do Milan e do futebol ucraniano.

Em qual time Kristian vai jogar?

Ele assinou com o Sholing FC, clube que disputa a sétima divisão (futebol semiprofissional) da Inglaterra.

Por quais clubes ele passou nas categorias de base?

Kristian acumulou passagens pelas bases de Chelsea, Tottenham e Watford, clube pelo qual assinou contrato profissional em 2025 antes de ser dispensado.

O jogador já defendeu alguma seleção nacional?

Sim, o atacante já representou as categorias de base da Ucrânia, com participação em torneios de desenvolvimento e no Mundial Sub-20.