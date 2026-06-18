Canadá x Catar: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Canadá e Catar, apontando cenário com clara vantagem para os canadenses no jogo desta quarta-feira, 18 de junho, pelo Grupo B.

Em termos gerais, o Canadá aparece com 64,4% de chance de vitória contra 15,4% do Catar, enquanto o empate tem 20,2% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória canadense por 1 a 0, com 11,4% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória por 2 a 0 com 11,0%, vitória por 1 a 1 com 9,3%, empate por 0 a 0 com 5,8% e vitória canadense por 2 a 1 com 9,5%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.