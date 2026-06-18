Suíça x Bósnia e Herzegovina: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Suíça e Bósnia e Herzegovina, apontando cenário com clara vantagem para os suíços no jogo desta quarta-feira, 18 de junho, pelo Grupo B.

Em termos gerais, a Suíça aparece com 71,8% de chance de vitória contra 11,2% da Bósnia e Herzegovina, enquanto o empate tem 17,0% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória suíça por 2 a 0, com 12,0% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória por 3 a 0 com 9,3%, vitória por 2 a 1 com 9,1%, vitória por 1 a 0 com 10,4% e empate por 0 a 0 com 4,7%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.