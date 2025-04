Alvo do Corinthians, Tite anuncia pausa na carreira por tempo indeterminado

Em uma reviravolta que surpreendeu torcedores e dirigentes, Tite comunicou, nesta terça-feira, 22, que fará uma pausa por tempo indeterminado na carreira de treinador. A decisão ocorre em meio às expectativas de seu possível retorno ao Corinthians, clube com o qual conquistou o Mundial de Clubes em 2012 e que buscava substituto para Ramón Díaz.

O treinador, de 63 anos, afirmou que o afastamento é necessário para cuidar de sua saúde física e mental. Desde a saída do Flamengo, em setembro, após um ciclo marcado por críticas ao desempenho da equipe, o nome de Tite foi ventilado em diversos clubes. Com o Timão, as conversas chegaram a avançar, mas a decisão pessoal falou mais alto.

Saúde mental como prioridade

"Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável", afirmou Tite em comunicado oficial. Ele destacou que a escolha veio após conversas com a família e sinais do próprio corpo. “Decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso.”

A pausa interrompe negociações com o Corinthians, que esperava contar com o técnico ainda neste semestre. O clube agora precisará redefinir sua estratégia de comando técnico em meio à temporada.

Tite é um dos técnicos mais vitoriosos da história recente do futebol brasileiro. Além do título mundial com o Corinthians, foi o comandante da seleção brasileira nas Copas de 2018 e 2022. Apesar da pressão e das eliminações, é lembrado por reformular o time nacional e por sua postura ética fora de campo.

O afastamento, ainda sem prazo definido, levanta discussões sobre saúde mental no futebol, especialmente em um cenário de cobranças intensas e expectativas constantes. Tite, como já fez outras vezes, lidera pelo exemplo — desta vez, longe das quatro linhas.

Veja a íntegra do comunicado de Tite

"O técnico Tite anuncia uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar de sua saúde mental e física.

"Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte.

Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso.

Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária.