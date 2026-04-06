Dorival Júnior demitido do Corinthians: quem pode ser o novo técnico?

O Corinthians está no mercado em busca de um novo treinador. Após a demissão do técnico Dorival Júnior, no domingo (5), o clube já está monitorando possíveis nomes para o comando do Timão. William Batista, da equipe sub-20, assumiu o cargo de forma interina.

A diretoria alvinegra tem pressa na contratação de um novo treinador, visto que os próximos jogos são de extrema importância para o Corinthians. A equipe estreia na Libertadores, contra o Platense, da Argentina, no dia 9 de abril, e depois terá o clássico contra o Palmeiras, no dia 12, pelo Brasileirão.

Quais são os técnicos favoritos para assumir o Corinthians?

Devido à urgência de contratar um treinador, o Corinthians está priorizando técnicos que estejam livres no mercado.

Segundo o "Lance", o primeiro nome que agrada à diretoria é o de Fernando Diniz. O treinador, que está sem clube desde sua saída do Vasco, é o favorito para assumir o cargo.

Campeão da Libertadores e da Recopa Sul-Americana com o Fluminense, o treinador tem sinal positivo da diretoria para assumir o clube. Além disso, a experiência dele como técnico da seleção brasileira e em clubes como São Paulo, Santos e Cruzeiro pesa na avaliação.

Outro nome que também aparece como opção é o de Tite. O técnico multicampeão pelo Corinthians está sem clube desde que foi demitido do Cruzeiro em março de 2026.

O treinador fez história pelo Timão em três momentos diferentes: 2004-2005, 2010-2013 e 2015-2016, sendo os dois últimos períodos os mais vitoriosos, com a conquista de dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), Libertadores e Mundial (2012), e Paulistão e Recopa Sul-Americana (2013).

Ao todo, o técnico soma 370 jogos no comando da equipe, com 191 vitórias, 110 empates e 69 derrotas, somando 61,5% de aproveitamento.

Apesar disso, os trabalhos recentes, com resultados abaixo do esperado em Flamengo e Cruzeiro, poderiam pesar negativamente para o treinador. Além disso, em abril de 2024, o treinador esteve próximo de retornar ao Corinthians, mas recuou de última hora, alegando questões de saúde.

Outros treinadores surgem como opção para o Corinthians?

Além dos dois treinadores, considerados favoritos, o Corinthians também analisa outros nomes que estão livres no mercado. Juan Pablo Vojvoda, ex-Fortaleza e Santos, e Filipe Luís, ex-Flamengo são analisados.

O "Lance" também informa que Sylvinho, atual técnico da Albânia, eliminada na repescagem para a Copa do Mundo, também está sendo avaliado. O treinador comandou o clube entre maio de 2021 e fevereiro de 2022.