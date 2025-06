Copa do Mundo de Clubes: quem são os jogadores mais bem pagos? Salários chegam a US$ 135 milhões

A Copa do Mundo de Clubes que começou no último sábado, 13, reúne clubes de diferentes partes do mundo em um torneio que coloca à prova as melhores equipes e jogadores de futebol da atualidade. Com seu novo formato expandido para 32 clubes e uma premiação recorde, o campeonato atrai as maiores estrelas do esporte, incluindo alguns dos jogadores mais bem remunerados do planeta.

jogador mais bem pago a atuar na Copa do Mundo de Clubes de 2025, com ganhos estimados em US$ 135 milhões no último ano. De acordo com dados da Forbes, Lionel Messi , do Inter Miami, é oa atuar nade 2025, com ganhos estimados emno último ano.

Desse total, US$ 60 milhões vêm de seu salário e bônus em campo, enquanto US$ 75 milhões são provenientes de patrocínios e negócios comerciais, incluindo parcerias com Adidas, Lay's e Mastercard.

Messi, que já conquistou 46 troféus na carreira — mais do que qualquer outro jogador na história, é uma figura central do torneio, mesmo que as chances de seu time, o Inter Miami, levantarem o título sejam pequenas, com odds de 65 para 1.

Sua chegada à MLS em 2023 elevou a visibilidade e o valor do clube para US$ 1,2 bilhão, consolidando sua influência dentro e fora dos gramados.

Mbappé e Haaland seguem Messi no ranking de ganhos

Real Madrid, aparece como o segundo jogador mais bem remunerado do torneio, com ganhos totais de US$ 90 milhões no último ano. Kylian Mbappé , atacante do, aparece como o segundodo torneio, com ganhos totais deno último ano.

Ele fatura US$ 70 milhões em campo, fruto de seu contrato milionário com o clube espanhol, e mais US$ 20 milhões em patrocínios. Mbappé, de 26 anos, realizou em 2024 uma transferência muito aguardada do Paris Saint-Germain para o Real Madrid, onde marcou 42 gols na temporada, apesar do clube não ter conquistado títulos importantes

Internacionalmente, Mbappé se destaca como o terceiro maior artilheiro da história da seleção francesa, com 50 gols, reforçando sua posição de estrela global do futebol.

Erling Haaland, do Manchester City, ocupa a terceira posição entre os mais bem pagos, com ganhos estimados em US$ 62 milhões. Seu salário e bônus somam US$ 48 milhões, complementados por US$ 14 milhões em contratos de patrocínio com marcas como Nike, Clear e Beats by Dre.

Apesar de não ter sido o maior artilheiro da Premier League na temporada 2024-25, Haaland continua sendo uma peça fundamental para o sucesso do Manchester City, tendo recentemente assinado a extensão de contrato mais longa da história da liga inglesa, até 2034.

Sua combinação de talento e poder comercial o mantém entre os jogadores mais valiosos do mundo.

Vinicius Jr. e Harry Kane completam o top 5

Vinicius Jr., também do Real Madrid, é o quarto jogador mais bem pago do Mundial de Clubes 2025, com ganhos totais de US$ 55 milhões, sendo US$ 40 milhões provenientes de seu salário e bônus e US$ 15 milhões de patrocínios.

O brasileiro de 24 anos, eleito o Jogador do Ano da FIFA recentemente, vem consolidando seu status de estrela ao marcar mais de 20 gols em todas as competições pela quarta temporada consecutiva.

Seu desempenho no clube tem aumentado sua popularidade, especialmente na América do Sul, e ele conta com contratos publicitários com marcas como Gatorade, Pepsi e Tourism for Dubai. Apesar disso, sua produção pela seleção brasileira ainda é modesta, com sete gols em 41 partidas.

Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, completa o grupo dos cinco jogadores mais bem pagos do torneio, com ganhos estimados em US$ 39 milhões.

Ele recebe US$ 29 milhões em campo e US$ 10 milhões em contratos comerciais. Kane, de 31 anos, é um atacante prolífico, com 366 gols em clubes e 73 pela seleção inglesa, embora tenha conquistado poucos títulos importantes na carreira até recentemente, quando venceu a Bundesliga com o Bayern.

Fora de campo, Kane é a face da divisão de futebol da Skechers, o que contribui para sua receita total. Ele também tem expressado preocupações sobre o calendário apertado e o impacto físico dos jogos adicionais do Mundial de Clubes.

Estrelas em campo e cifras bilionárias

Esse panorama dos cinco jogadores mais bem pagos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025 mostra como o torneio, com seu novo formato expandido para 32 clubes e premiação recorde de US$ 1 bilhão, atrai as maiores estrelas do futebol mundial, refletindo a crescente interseção entre talento esportivo e poder financeiro no futebol contemporâneo.