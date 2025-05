Djokovic completa 38 anos com triunfo e avança às semifinais em Genebra

Novak Djokovic comemorou seu 38º aniversário em grande estilo na quinta-feira, 23, derrotando Matteo Arnaldi por 6-4 e 6-4 para chegar às semifinais do Aberto de Genebra e continuar sua busca pelo 100º título da carreira.

O 24 vezes campeão do Grand Slam vingou a derrota para o italiano no Aberto de Madri do mês passado e enfrentará em seguida o britânico Cameron Norrie, que se recuperou e derrotou o australiano Alexei Popyrin por 7-6 (8-6) e 6-4, segundo informações da Reuters.

"É ótimo estar nas semifinais novamente. Espero que este ano eu possa ir pelo menos um passo além, esse é o objetivo", disse Djokovic, que perdeu para Tomas Machac nas quartas de final do ano passado.

"Acho que estou jogando um tênis muito bom. Uma vitória em sets diretos, mas foi muito mais equilibrada do que o placar indica."

Após vencer o primeiro set, Djokovic chegou a perder por 4 a 1 no segundo, mas reagiu com cinco games consecutivos para garantir a vitória em uma hora e 40 minutos.

O ex-número 1 do mundo admitiu que quebrar a raquete em frustração o ajudou a se recompor mentalmente e a fechar a partida em sets diretos.

"Depois da quebra da raquete, eu meio que encontrei meu estado e equilíbrio mental e emocional ideais para jogar meu melhor tênis quando mais precisava", disse Djokovic, que recebeu um bolo de aniversário em quadra.

Djokovic busca se tornar apenas o terceiro homem na história a ganhar 100 títulos da ATP, depois de Jimmy Connors (109) e Roger Federer (103).