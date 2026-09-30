INSS paga final 5 nesta quarta-feira (30); veja quem recebe

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga nesta quarta-feira, 30, os benefícios referentes ao mês de setembro para aposentados, pensionistas e demais segurados que recebem até um salário mínimo, atualmente em R$ 1.621, e que têm cartão de benefício com final 5.

O calendário começou na quinta-feira, dia 24, e segue de forma escalonada até 7 de outubro.

Hoje, o pagamento ainda não contempla quem recebe acima do piso previdenciário. Para esse grupo, os depósitos da folha de setembro começam em 1º de outubro, quando serão pagos os benefícios de finais 1 e 6. O calendário do INSS é dividido conforme o valor recebido e o número final do cartão do benefício.

Quem recebe do INSS nessa quarta-feira

Para definir a data de pagamento, o segurado precisa observar o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador que aparece depois do traço. Segundo o INSS, em um benefício com número 0108-4, por exemplo, o algarismo utilizado no calendário é o 8.

Os segurados com final 1 receberam na quinta-feira, 24, enquanto aqueles com final 2 tiveram o pagamento liberado na sexta-feira, 25.

Calendário do INSS para quem recebe até um salário mínimo

Os pagamentos da folha de setembro para os segurados que recebem até R$ 1.621 começaram em 24 de setembro e continuam até 7 de outubro. Apesar de parte dos depósitos ocorrer no mês seguinte, todos eles correspondem aos benefícios referentes à competência de setembro.

Final do benefício 1: recebe em 24 de setembro

recebe em 24 de setembro Final do benefício 2: recebe em 25 de setembro

recebe em 25 de setembro Final do benefício 3: recebe em 28 de setembro

recebe em 28 de setembro Final do benefício 4: recebe em 29 de setembro

recebe em 29 de setembro Final do benefício 5: recebe em 30 de setembro

recebe em 30 de setembro Final do benefício 6: recebe em 1º de outubro

recebe em 1º de outubro Final do benefício 7: recebe em 2 de outubro

recebe em 2 de outubro Final do benefício 8: recebe em 5 de outubro

recebe em 5 de outubro Final do benefício 9: recebe em 6 de outubro

recebe em 6 de outubro Final do benefício 0: recebe em 7 de outubro

O cronograma separa os pagamentos de acordo com o valor mensal do benefício. Por isso, dois segurados com o mesmo número final podem receber em datas diferentes caso um deles ganhe até um salário mínimo e o outro tenha benefício acima desse valor.

Quando recebe quem ganha acima de um salário mínimo

Para aposentados, pensionistas e demais segurados que recebem mais de R$ 1.621, os pagamentos referentes a setembro começam em 1º de outubro e terminam no dia 7. Nesse grupo, o INSS libera os depósitos para dois finais de benefício a cada dia.

Final do benefício 1 e 6: recebem em 1º de outubro

recebem em 1º de outubro Final do benefício 2 e 7: recebem em 2 de outubro

recebem em 2 de outubro Final do benefício 3 e 8: recebem em 5 de outubro

recebem em 5 de outubro Final do benefício 4 e 9: recebem em 6 de outubro

recebem em 6 de outubro Final do benefício 5 e 0: recebem em 7 de outubro

Isso significa que um segurado com final 5 recebe nessa quarta-feira, apenas quando o benefício mensal é de até um salário mínimo. Quem tem o mesmo final, mas recebe acima do piso previdenciário, terá o depósito realizado em 5 de outubro.

Qual é o valor dos benefícios do INSS em 2026

O piso dos benefícios previdenciários que não podem ficar abaixo do salário mínimo é de R$ 1.621 em 2026. Entre eles estão aposentadorias, auxílio por incapacidade temporária e pensão por morte, observadas as regras específicas de cálculo de cada benefício.

Já o teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social é de R$ 8.475,55 neste ano. Os benefícios acima do salário mínimo foram reajustados em 3,90% a partir de janeiro, enquanto o piso previdenciário acompanhou a atualização do salário mínimo nacional.

O valor depositado para cada segurado, portanto, varia conforme o tipo de benefício, o histórico de contribuições e as regras aplicáveis ao cálculo. O limite de R$ 1.621 usado no calendário serve para separar os beneficiários que recebem até o piso daqueles que têm renda previdenciária mensal superior a esse valor.

Como consultar o pagamento do INSS

O acompanhamento do benefício também pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS, onde o segurado consegue consultar o extrato de pagamento e outras informações relacionadas ao benefício. O acesso à plataforma é realizado por meio da conta Gov.br.

Quem tiver dificuldade para utilizar os canais digitais pode buscar informações pela Central 135, disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília).

Para conferir a data correta do depósito, é importante ter o número do benefício em mãos e identificar o último algarismo antes do traço.