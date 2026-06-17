Uzbequistão x Colômbia: veja horário e onde assistir o jogo da Copa do Mundo de 2026

Uzbequistão e Colômbia se enfrentam nesta quarta-feira, 17, pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026. O duelo será disputado às 23h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México.

As equipes fazem parte do Grupo K, que também reúne Portugal e República Democrática do Congo.

Onde assistir a Uzbequistão x Colômbia?

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV.

Que horas é o jogo de Uzbequistão x Colômbia?

O confronto será realizado às 23h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 17 de junho.

Local do jogo

Estádio Azteca, na Cidade do México.

Grupo do Uzbequistão na Copa do Mundo

Grupo K:

Portugal

República Democrática do Congo

Uzbequistão

Colômbia

Grupo da Colômbia na Copa do Mundo

Grupo K: