Esporte

Fase de grupos copa 2026

Uzbequistão x Colômbia: veja horário e onde assistir o jogo da Copa do Mundo de 2026

Seleções estreiam no Mundial pelo Grupo K, que também conta com Portugal e República Democrática do Congo

Uzbequistão x Colômbia: jogo é a estreia do país ex-soviético na Copa do Mundo (Imagem gerada por IA/EXAME)

Uzbequistão x Colômbia: jogo é a estreia do país ex-soviético na Copa do Mundo (Imagem gerada por IA/EXAME)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de junho de 2026 às 05h00.

Uzbequistão e Colômbia se enfrentam nesta quarta-feira, 17, pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026. O duelo será disputado às 23h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México.

As equipes fazem parte do Grupo K, que também reúne Portugal e República Democrática do Congo.

Onde assistir a Uzbequistão x Colômbia?

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV.

Que horas é o jogo de Uzbequistão x Colômbia?

O confronto será realizado às 23h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 17 de junho.

Local do jogo

Estádio Azteca, na Cidade do México.

Grupo do Uzbequistão na Copa do Mundo

Grupo K:

  • Portugal
  • República Democrática do Congo
  • Uzbequistão
  • Colômbia

Grupo da Colômbia na Copa do Mundo

Grupo K:

  • Portugal
  • República Democrática do Congo
  • Uzbequistão
  • Colômbia
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