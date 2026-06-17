Uzbequistão x Colômbia: veja horário e onde assistir o jogo da Copa do Mundo de 2026

Uzbequistão x Colômbia: jogo é a estreia do país ex-soviético na Copa do Mundo (Imagem gerada por IA/EXAME)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 17 de junho de 2026 às 05h00.
Uzbequistão e Colômbia se enfrentam nesta quarta-feira, 17, pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026. O duelo será disputado às 23h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México.
As equipes fazem parte do Grupo K, que também reúne Portugal e República Democrática do Congo.
A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV.
O confronto será realizado às 23h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 17 de junho.
Estádio Azteca, na Cidade do México.
Grupo K:
Grupo K: