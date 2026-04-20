Crystal Palace x West Ham: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League?

Crystal Palace x West Ham: jogo é valido pela 33ª rodada da Premier League
Publicado em 20 de abril de 2026 às 13h16.
Crystal Palace e West Ham se enfrentam nesta segunda-feira, 20, pela Premier League. O duelo, no Selhurst Park, é válido pela 33ª rodada.
O Crystal Palace ocupa a 13ª posição, com 42 pontos, enquanto o West Ham aparece em 17º lugar, com 32 pontos, próximo da zona de rebaixamento.
O Palace chega após vitória por 2 a 1 sobre o Newcastle e vive sequência positiva na temporada. Já o West Ham venceu o Wolverhampton por 4 a 0 na última rodada, mas ainda segue pressionado na tabela.
A partida acontece às 16h do horário de Brasília nesta segunda-feira, 20.
O jogo entre Crystal Palace e West Ham será transmitido pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming).
Henderson; Canvot, Richards, Riad; Muñoz, Lerma, Hughes, Sosa; Sarr, Johnson e Mateta.
Técnico: Oliver Glasner.
Hermansen; Walker-Peters, Mavropanos, Disasi e Diouf; Bowen, Soucek, Fernandes e Summerville; Pablo e Castellanos.
Técnico: Nuno Espírito Santo.