Lecce X Fiorentina: que horas e onde assistir ao jogo do campeonato italiano?

Lecce X Fiorentina: jogo será transmitido pelo Disney+ (Getty Images)
Publicado em 20 de abril de 2026 às 13h42.
Lecce e Fiorentina se enfrentam nesta segunda-feira, 20, pelo Campeonato Italiano.
O duelo vai acontecer no estádio Ettore Giardiniero. O Lecce ocupa a 18ª posição e vive sequência de quatro derrotas, enquanto a Fiorentina aparece na 15ª colocação, com 35 pontos.
O time da casa não marcou gols nos últimos três jogos. Já a Fiorentina chega após sequência com vitórias e empates na Série A, apesar da eliminação recente na Conference League.
A partida acontece às 15h45 do horário de Brasília nesta segunda-feira, 20.
O jogo entre Lecce e Fiorentina será transmitido pelo Disney+ (Streaming).
Wladimiro Falcone, Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Jamil Siebert, Antonino Gallo, Ylber Ramadani, Oumar Ngom, Santiago Pierotti, Lassana Coulibaly, Lameck Banda e Nikola Stulic.
Técnico: Eusebio Di Francesco.
David De Gea, Dodô, Marin Pongračić, Luca Ranieri, Robin Gosens, Rolando Mandragora, Nicolò Fagioli, Cher Ndour, Albert Gudmundsson, Roberto Piccoli e Jack Harrison.
Técnico: Paolo Vanoli.