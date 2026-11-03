ApexBrasil transforma metrô e aeroporto de Paris em vitrines para produtos nacionais

RESUMO ＋ Durante a SIAL Paris 2026, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) anunciou alimentos e bebidas nacionais em 394 telas de Paris para atrair visitantes aos estandes brasileiros. Criada pela Heads, agência do Brivia_Group, a campanha exibiu cafés, chocolates, castanhas e bebidas, com alcance estimado de 3 milhões de pessoas.

Realizada em Paris, a Salon International de l'Alimentação (SIAL) é uma das principais feiras internacionais da indústria de alimentos e bebidas. O evento reúne fabricantes, distribuidores, varejistas e compradores de diferentes países em busca de produtos e oportunidades de negócios. De olho nessa movimentação, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) criou uma ação especial para ampliar a presença nacional na feira, espalhando anúncios de itens brasileiros em 394 telas da capital francesa.

A campanha, criada pela Heads, agência do Brivia_Group, foi veiculada em estações de metrô, no aeroporto Charles de Gaulle e em outros pontos de circulação no trajeto até o centro de exposições Paris Nord Villepinte. As peças apresentaram produtos como cafés, chocolates, castanhas e bebidas, com foco em alimentos processados e de maior valor agregado.

Com alcance estimado de 3 milhões de pessoas, a ação teve como objetivo atrair visitantes para os estandes das empresas brasileiras participantes da SIAL.

Campanha da ApexBrasil na França (Divulgação)

Trabalho de longo prazo

A ação em Paris faz parte de uma estratégia maior, desenvolvida pela ApexBrasil com a Heads ao longo de três anos. Sob o conceito “Vem Sentir o Brasil”, a comunicação trabalha com diferentes públicos, do consumidor nacional aos exportadores, até chegar ao mercado internacional.

"Os produtos brasileiros têm qualidade, diversidade e capacidade de inovação. Nosso desafio é fazer com que esses atributos sejam conhecidos por mais consumidores e compradores internacionais", destaca Helena Chagas, gerente de marketing da ApexBrasil.

A executiva destaca que em uma feira como a SIAL, a disputa pela atenção do público começa antes mesmo da chegada ao local. Por isso, conquistar essa atenção "pelo caminho" é uma estratégia.

"Levar a campanha para pontos estratégicos de Paris amplia as oportunidades de contato com os produtos brasileiros e reforça a visibilidade das empresas participantes”, destaca.

De acordo com Alex Coelho, head de criatividade do Brivia_Group, a iniciativa também está ligada à busca por novos mercados para os produtos nacionais. Em um cenário de mudanças nas condições de comércio internacional e de novas barreiras tarifárias, a diversificação de destinos é uma das frentes de atuação da ApexBrasil.

"Nesse sentido, a campanha contribui para fortalecer a imagem dos produtos brasileiros, associando sua presença internacional a sabor, qualidade, confiança e valor agregado”, explica.

Negroni amazônico é destaque na SIAL

Entre os produtos apresentados na campanha está o Negroni Amazônico, eleito o melhor na categoria Bebidas do SIAL Innovation 2026. Produzido pela AMZ Tropical, de Belém (PA), a bebida valoriza ingredientes regionais, combina gim artesanal, vermute tinto, amaro, óleo essencial de laranja e jambu, planta amazônica conhecida pela sensação de formigamento que provoca na boca.

Segundo a organização da feira, foi a primeira vez em 30 anos de competição que uma bebida alcoólica levou a categoria.

A SIAL Paris contou com a participação de 156 empresas brasileiras. Segundo a ApexBtrasil, a expectativa é gerar US$3,5 bilhões em negócios imediatos e contratos futuros.