ApexBrasil transforma metrô e aeroporto de Paris em vitrines para produtos nacionais

Campanha criada pela Heads para a ApexBrasil em Paris (Divulgação)
Repórter de Marketing
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 16h30.
Última atualização em 3 de novembro de 2026 às 16h55.
Durante a SIAL Paris 2026, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) anunciou alimentos e bebidas nacionais em 394 telas de Paris para atrair visitantes aos estandes brasileiros. Criada pela Heads, agência do Brivia_Group, a campanha exibiu cafés, chocolates, castanhas e bebidas, com alcance estimado de 3 milhões de pessoas.
Realizada em Paris, a Salon International de l'Alimentação (SIAL) é uma das principais feiras internacionais da indústria de alimentos e bebidas. O evento reúne fabricantes, distribuidores, varejistas e compradores de diferentes países em busca de produtos e oportunidades de negócios. De olho nessa movimentação, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) criou uma ação especial para ampliar a presença nacional na feira, espalhando anúncios de itens brasileiros em 394 telas da capital francesa.
A campanha, criada pela Heads, agência do Brivia_Group, foi veiculada em estações de metrô, no aeroporto Charles de Gaulle e em outros pontos de circulação no trajeto até o centro de exposições Paris Nord Villepinte. As peças apresentaram produtos como cafés, chocolates, castanhas e bebidas, com foco em alimentos processados e de maior valor agregado.
Com alcance estimado de 3 milhões de pessoas, a ação teve como objetivo atrair visitantes para os estandes das empresas brasileiras participantes da SIAL.
A ação em Paris faz parte de uma estratégia maior, desenvolvida pela ApexBrasil com a Heads ao longo de três anos. Sob o conceito “Vem Sentir o Brasil”, a comunicação trabalha com diferentes públicos, do consumidor nacional aos exportadores, até chegar ao mercado internacional.
"Os produtos brasileiros têm qualidade, diversidade e capacidade de inovação. Nosso desafio é fazer com que esses atributos sejam conhecidos por mais consumidores e compradores internacionais", destaca Helena Chagas, gerente de marketing da ApexBrasil.
A executiva destaca que em uma feira como a SIAL, a disputa pela atenção do público começa antes mesmo da chegada ao local. Por isso, conquistar essa atenção "pelo caminho" é uma estratégia.
"Levar a campanha para pontos estratégicos de Paris amplia as oportunidades de contato com os produtos brasileiros e reforça a visibilidade das empresas participantes”, destaca.
De acordo com Alex Coelho, head de criatividade do Brivia_Group, a iniciativa também está ligada à busca por novos mercados para os produtos nacionais. Em um cenário de mudanças nas condições de comércio internacional e de novas barreiras tarifárias, a diversificação de destinos é uma das frentes de atuação da ApexBrasil.
"Nesse sentido, a campanha contribui para fortalecer a imagem dos produtos brasileiros, associando sua presença internacional a sabor, qualidade, confiança e valor agregado”, explica.
Entre os produtos apresentados na campanha está o Negroni Amazônico, eleito o melhor na categoria Bebidas do SIAL Innovation 2026. Produzido pela AMZ Tropical, de Belém (PA), a bebida valoriza ingredientes regionais, combina gim artesanal, vermute tinto, amaro, óleo essencial de laranja e jambu, planta amazônica conhecida pela sensação de formigamento que provoca na boca.Segundo a organização da feira, foi a primeira vez em 30 anos de competição que uma bebida alcoólica levou a categoria.
A SIAL Paris contou com a participação de 156 empresas brasileiras. Segundo a ApexBtrasil, a expectativa é gerar US$3,5 bilhões em negócios imediatos e contratos futuros.
A campanha foi exibida em 394 telas instaladas em estações de metrô, no aeroporto Charles de Gaulle e em outros pontos de circulação no trajeto até o centro de exposições Paris Nord Villepinte.
A ação buscou atrair visitantes para os estandes das empresas brasileiras participantes da SIAL Paris e ampliar a visibilidade dos produtos nacionais. A campanha teve alcance estimado de 3 milhões de pessoas.
Os anúncios apresentaram cafés, chocolates, castanhas e bebidas brasileiras, com foco em alimentos processados e de maior valor agregado.
O Negroni Amazônico é uma bebida produzida pela AMZ Tropical, de Belém, que combina gim artesanal, vermute tinto, amaro, óleo essencial de laranja e jambu. O produto foi eleito o melhor da categoria Bebidas do SIAL Innovation 2026.
Segundo a organização da SIAL, foi a primeira vez em 30 anos de competição que uma bebida alcoólica venceu a categoria Bebidas do SIAL Innovation.
A SIAL Paris contou com 156 empresas brasileiras. Segundo a ApexBrasil, a expectativa era gerar US$ 3,5 bilhões em negócios imediatos e contratos futuros.