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Como fazer o ChatGPT explicar temas complexos de forma simples e prática? Basta essa frase

Aprenda uma técnica simples para obter respostas detalhadas do ChatGPT, mesmo sem conhecimento técnico

O mercado de consultoria automatizada deve ter uma expansão de cerca de 600% até 2029, segundo especialistas (Getty Images) (Nikolas Kokovlis/NurPhoto/Getty Images)

O mercado de consultoria automatizada deve ter uma expansão de cerca de 600% até 2029, segundo especialistas (Getty Images) (Nikolas Kokovlis/NurPhoto/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 16h34.

Priorizar nos meus resultados Google

Muitas pessoas acham que é preciso ser programador ou especialista em IA para tirar o máximo do ChatGPT. A realidade é que basta saber como pedir.

Uma técnica simples consiste em incluir no prompt frases como: “Explique como se eu fosse iniciante” ou “Dê um exemplo prático para cada ponto”. Ao pedir clareza e exemplos, você transforma respostas genéricas em explicações estruturadas e acessíveis.

Saber pedir à IA vale também para a alta liderança. No FIAC, imersão da Saint Paul para C-levels, executivos aplicam as principais ferramentas do mercado aos próprios desafios. Conheça o programa

Por que funciona

O ChatGPT é treinado para adaptar o nível de linguagem conforme o pedido. Quando você especifica que quer uma explicação para leigos ou pede exemplos práticos, a IA prioriza clareza, analogias e detalhes. Isso ajuda qualquer pessoa, mesmo sem base técnica, a entender temas complexos.

Essa estratégia é ideal para:

  • Profissionais que querem aprender novos conceitos rapidamente

  • Estudantes em busca de apoio para revisões

  • Empreendedores que precisam compreender tendências de mercado

  • Líderes que desejam simplificar relatórios técnicos para equipes

Para líderes que precisam transformar relatórios técnicos em decisões, o FIAC trabalha análise, comunicação executiva e material de conselho com IA, em turma restrita. Saiba mais sobre a imersão

Como usar na prática

Veja exemplos de prompts:

  • “Explique de forma simples o que é machine learning e como ele aparece no dia a dia.”

  • “Me dê uma explicação passo a passo sobre blockchain, com exemplos práticos.”

  • “Quero entender o conceito de taxa Selic. Explique como se eu tivesse 12 anos.”

Esses ajustes no jeito de pedir tornam a IA uma verdadeira ferramenta de aprendizado.

Da pergunta certa à decisão certa

Um prompt bem construído resolve uma dúvida. Usar a IA com critério na rotina de quem decide exige prática. Essa é a proposta do FIAC, imersão presencial da Saint Paul em Ferramentas de IA para C-Levels, conduzida por Adriano Mussa, reitor da EXAME e da Saint Paul, e Marcos Sanches, CTO da EXAME. Em dois dias, diretores, CEOs e conselheiros operam as ferramentas sobre casos reais da própria empresa.

Uma observação: o texto é voltado a um público amplo (estudantes e profissionais iniciantes aparecem na lista), enquanto o FIAC é para alta liderança. Por isso ancorei os CTAs no item “Líderes que desejam simplificar relatórios técnicos”, que faz a ponte com o público do curso.

Veja a programação completa

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingHigh Impact ProgramsFIAC

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