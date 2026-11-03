Como fazer o ChatGPT explicar temas complexos de forma simples e prática? Basta essa frase

Muitas pessoas acham que é preciso ser programador ou especialista em IA para tirar o máximo do ChatGPT. A realidade é que basta saber como pedir.

Uma técnica simples consiste em incluir no prompt frases como: “Explique como se eu fosse iniciante” ou “Dê um exemplo prático para cada ponto”. Ao pedir clareza e exemplos, você transforma respostas genéricas em explicações estruturadas e acessíveis.

Saber pedir à IA vale também para a alta liderança. No FIAC, imersão da Saint Paul para C-levels, executivos aplicam as principais ferramentas do mercado aos próprios desafios. Conheça o programa

Por que funciona

O ChatGPT é treinado para adaptar o nível de linguagem conforme o pedido. Quando você especifica que quer uma explicação para leigos ou pede exemplos práticos, a IA prioriza clareza, analogias e detalhes. Isso ajuda qualquer pessoa, mesmo sem base técnica, a entender temas complexos.

Essa estratégia é ideal para:

Profissionais que querem aprender novos conceitos rapidamente

Estudantes em busca de apoio para revisões

Empreendedores que precisam compreender tendências de mercado

Líderes que desejam simplificar relatórios técnicos para equipes

Para líderes que precisam transformar relatórios técnicos em decisões, o FIAC trabalha análise, comunicação executiva e material de conselho com IA, em turma restrita. Saiba mais sobre a imersão

Como usar na prática

Veja exemplos de prompts:

“Explique de forma simples o que é machine learning e como ele aparece no dia a dia.”

“Me dê uma explicação passo a passo sobre blockchain, com exemplos práticos.”

“Quero entender o conceito de taxa Selic. Explique como se eu tivesse 12 anos.”

Esses ajustes no jeito de pedir tornam a IA uma verdadeira ferramenta de aprendizado.

Da pergunta certa à decisão certa

Um prompt bem construído resolve uma dúvida. Usar a IA com critério na rotina de quem decide exige prática. Essa é a proposta do FIAC, imersão presencial da Saint Paul em Ferramentas de IA para C-Levels, conduzida por Adriano Mussa, reitor da EXAME e da Saint Paul, e Marcos Sanches, CTO da EXAME. Em dois dias, diretores, CEOs e conselheiros operam as ferramentas sobre casos reais da própria empresa.

Uma observação: o texto é voltado a um público amplo (estudantes e profissionais iniciantes aparecem na lista), enquanto o FIAC é para alta liderança. Por isso ancorei os CTAs no item “Líderes que desejam simplificar relatórios técnicos”, que faz a ponte com o público do curso.

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