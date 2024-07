Cruzeiro x Juventude: onde assistir e horário pelo Brasileirão

O Cruzeiro e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira, 19h, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão no Premiere.

Cruzeiro, na 7ª posição, busca se recuperar após uma derrota, mas vem de três vitórias nas últimas cinco partidas, consolidando sua posição na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O Juventude, em 12º lugar, precisa de uma vitória para se afastar da parte inferior da tabela após dois empates e duas derrotas nos últimos jogos.

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro x Juventude hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 19h, entre o Cruzeiro e Juventude terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Cruzeiro x Juventude hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.

---

O São Paulo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, 19h30, no estádio Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão no Sportv e Premiere.

O São Paulo, ocupando a 5ª posição, está em boa fase com três vitórias nas últimas cinco partidas e quer aproveitar o mando de campo para se aproximar ainda mais do topo da tabela. Já o Botafogo, líder do campeonato com 39 pontos, busca consolidar sua liderança e continuar sua impressionante série de vitórias.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo x Botafogo hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 19h30, entre o São Paulo e Botafogo terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do São Paulo x Botafogo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.