Manchester United anuncia saída de Cristiano Ronaldo

O Manchester United anunciou nesta terça-feira. 22, que o atacante Cristiano Ronaldo não joga mais pelo clube. O comunicado diz que a decisão foi tomada em conjunto com o jogador.

"Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United por mútuo acordo, com efeito imediato. O clube o agradece por sua imensa contribuição em duas passagens por Old Trafford", informou o clube.

O craque português está no Catar para disputar a Copa do Mundo do Catar. A estreia de Portugal acontece no dia 24 de novembro.

Esta foi a segunda passagem do CR7 pelo Manchester United. Diferentemente da vitoriosa primeira experiência, a segunda, inciada em agosto de 2021, foi marcada por polêmicas.

Mais informações instantes.