Cruzeiro x Vitória: onde assistir, horário e escalações

A Raposa recebe o Leão no Mineirão pela 9ª rodada do Brasileirão; partida marca a estreia de Artur Jorge no comando do time lanterna da Série A

Kaio Jorge: atacante da raposa retorna contra o Vitória (Pedro Vilela/Getty Images)

Renan Rodrigues
Publicado em 1 de abril de 2026 às 06h17.

O Cruzeiro recebe o Vitória nesta quarta-feira, 1º de abril, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O confronto marca a estreia do técnico Artur Jorge no comando da Raposa, que vive momento delicado e ocupa a lanterna da competição. O Vitória aparece na 10ª colocação e tenta aproveitar a instabilidade do adversário para somar pontos fora de casa.

Como chega o Cruzeiro para o confronto

A Raposa ainda não venceu no Brasileirão e é a lanterna da competição, com apenas 4 pontos somados. Artur Jorge chegou para assumir a vaga deixada pelo demitido Tite. O sistema defensivo já sofreu 16 gols nas oito rodadas disputadas, o que aumenta a pressão por uma resposta imediata, especialmente diante da torcida no Mineirão.

O Cruzeiro não contará com os lesionados Cássio, Bruno Rodrigues, Sinisterra e Marquinhos. Por outro lado, o atacante Kaio Jorge e o volante Lucas Romero retornam e ficam à disposição.

Como chega o Vitória para o confronto

O Vitória chega para o duelo vindo de momento mais tranquilo. O time comandado por Jair Ventura bateu o CRB por 4 a 2, fora de casa, pela Copa do Nordeste, o que elevou a confiança do elenco. O Leão está na 10ª posição do Brasileirão, com 10 pontos.

O Vitória não terá os lesionados Dudu, Marinho, Edu Ribeiro, Pedro Henrique e Ruben Esmael, enquanto Claudinho é dúvida para o confronto.

Onde assistir Cruzeiro x Vitória ao vivo pelo Brasileirão

O duelo entre Cruzeiro x Vitória terá transmissão exclusiva do Premiere. A partida acontece hoje, 1º de abril, às 20h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Prováveis escalações

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)
Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge e Neyser Villarreal.

Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Arcanjo; Nathan, Camutanga, Cacá e Ramon; Emmanuel Martínez, Baralhas e Aitor; Erick, Matheuzinho e Kayzer.

