São Paulo x Portuguesa: onde assistir e horário pela Copinha 2026

Repórter
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 06h00.
Última atualização em 13 de janeiro de 2026 às 14h24.
O São Paulo e a Portuguesa se enfrentam nesta terça-feira, 13 de janeiro, às 20h30, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), pela segunda fase da Copinha 2026. A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV, no YouTube.
Invicto na fase de grupos, o Tricolor Paulista venceu seus três jogos no Grupo 19, encerrando com uma goleada por 6 a 1 sobre o Real Soccer. A equipe comandada por Allan Barcelos lidera a chave com nove pontos e chega embalada para o mata-mata. Já a Portuguesa teve duas vitórias e uma derrota no Grupo 20, ficando com a segunda colocação.
O confronto vale vaga na terceira fase da Copa São Paulo. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.
O jogo desta terça-feira, 20h30, entre São Paulo e Portuguesa terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).
Você pode assistir à partida online pelo canal da CazéTV no YouTube.