Esporte

São Paulo x Portuguesa: onde assistir e horário pela Copinha 2026

Duelo entre São Paulo x Portuguesa define vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 06h00.

Última atualização em 13 de janeiro de 2026 às 14h24.

O São Paulo e a Portuguesa se enfrentam nesta terça-feira, 13 de janeiro, às 20h30, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), pela segunda fase da Copinha 2026. A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV, no YouTube.

Invicto na fase de grupos, o Tricolor Paulista venceu seus três jogos no Grupo 19, encerrando com uma goleada por 6 a 1 sobre o Real Soccer. A equipe comandada por Allan Barcelos lidera a chave com nove pontos e chega embalada para o mata-mata. Já a Portuguesa teve duas vitórias e uma derrota no Grupo 20, ficando com a segunda colocação.

O confronto vale vaga na terceira fase da Copa São Paulo. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.

  • Provável escalação do São Paulo: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Nicolas; Matheus Ferreira, Djhordney e Pedro Ferreira; Tetê, Paulinho e Gustavo Santana. Técnico: Allan Barcelos.
  • Provável escalação da Portuguesa: Paulo Cruz; Kauan Firmo, Jotta, Wellington e Ernest; Rômulo Araruna, Kerlon e Jajá; Ruan Anselmo, Kauã Freire e Rian Lucas. Técnico: Murilo Balbino.

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Portuguesa hoje pela Copinha?

O jogo desta terça-feira, 20h30, entre São Paulo e Portuguesa terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como assistir online o jogo São Paulo x Portuguesa hoje?

Você pode assistir à partida online pelo canal da CazéTV no YouTube.

