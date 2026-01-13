São Paulo x Portuguesa: onde assistir e horário pela Copinha 2026

O São Paulo e a Portuguesa se enfrentam nesta terça-feira, 13 de janeiro, às 20h30, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), pela segunda fase da Copinha 2026. A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV, no YouTube.

Invicto na fase de grupos, o Tricolor Paulista venceu seus três jogos no Grupo 19, encerrando com uma goleada por 6 a 1 sobre o Real Soccer. A equipe comandada por Allan Barcelos lidera a chave com nove pontos e chega embalada para o mata-mata. Já a Portuguesa teve duas vitórias e uma derrota no Grupo 20, ficando com a segunda colocação.

O confronto vale vaga na terceira fase da Copa São Paulo. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.

Provável escalação do São Paulo: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Nicolas; Matheus Ferreira, Djhordney e Pedro Ferreira; Tetê, Paulinho e Gustavo Santana. Técnico: Allan Barcelos.

