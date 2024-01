Quem é o maior campeão da Copinha? Confira o ranking dos vencedores

A final da Copa São Paulo de Futebol Junior, a Copinha, acontece nesta quinta-feira, 25. Corinthians e Cruzeiro entram em campo em busca do título da maior competição de base do Brasil.

Maior campeão do torneio, o Corinthians vai em busca do seu 11º título. O último troféu conquistado pelo foi em 2017, quando também acabou campeão brasileiro com o time principal.

Em seguida do "Timãozinho" vem o Fluminense, com 5 títulos, e depois o Internacional, também com 5 títulos.

Veja o ranking dos maiores vencedores da Copinha:

Ranking dos maiores campeões da Copinha

Corinthians – 10 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017)

Fluminense – 5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989)

Flamengo – 4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018)

Atlético-MG – 3 títulos (1975, 1976 e 1983)

Nacional de São Paulo – 2 títulos (1972 e 1988)

Ponte Preta – 2 títulos (1981 e 1982)

América-MG – 1 título (1996)

Cruzeiro – 1 título (2007)

Guarani – 1 título (1994)

Marília – 1 título (1979)

Roma-SP – 1 título (2001)

Vasco da Gama – 1 título (1992)

Quando é a final da Copinha 2024?

Assim como todos os anos, a final da Copa São Paulo de Futebol Junior acontece no dia 25 de janeiro, em homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo.

Onde será a final da Copa São Paulo de Futebol Junior?

Devido ao Pacaembu ainda interditado por obras, a final acontece na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

Onde assistir a final da Copinha?

A final será transmitida na TV Globo, na TV aberta e o pelo SporTV, na TV fechada. As opções online são do Globoplay e a Cazé TV, no YouTube.