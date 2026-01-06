Luverdense x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copinha

O Luverdense e o Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, 6, às 19h30, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela segunda rodada do Grupo 10 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo no canal CazéTV, no YouTube.

Na estreia, o Corinthians venceu o Trindade por 1 a 0 com gol de Favela, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária. Já o Luverdense foi derrotado por 2 a 1 pelo XV de Jaú, que lidera o grupo pelo saldo de gols.

Maior campeão da história da Copinha com 10 títulos, o Timão busca a 12ª conquista. Em 2023, foi vice-campeão ao perder a final para o São Paulo. Para esta edição, a equipe é comandada por Willian Batista e conta com jogadores conhecidos da torcida, como Bahia, Jacaré e Thomas Lisboa, que treinaram com os profissionais na última temporada.

O único desfalque confirmado é o atacante Gui Bom, cortado após sofrer uma lesão antes da estreia.

Onde assistir ao vivo o jogo Luverdense x Corinthians hoje pela Copinha?

O jogo desta terça-feira, 6, às 19h30, entre Luverdense e Corinthians terá transmissão ao vivo no canal CazéTV, no YouTube.

Como assistir online o jogo Luverdense x Corinthians hoje?

A partida será transmitida ao vivo no canal CazéTV, disponível gratuitamente no YouTube.

Prováveis escalações de Luverdense x Corinthians

Corinthians: Matheus Corrêa; João Vitor Jacaré, Vera, Iago e Pires; Thomas, Luiz Gustavo Bahia e Gui Amorim; Luizinho, Favela e Tupã.

Técnico: Willian Batista

Luverdense: Kaique; Yuri, João Murilo, Cesar e Ikaro; João Pedro, Jan Carlos e Ryan; Kaique, Vinicius Garcia e Guilherme.

Técnico: Raphael Ferreira Nascimento