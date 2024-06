Corinthians x Cuiabá: onde assistir e horário pelo Brasileirão

O Corinthians e Cuiabá se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão no Premiere.

Atualmente, o Corinthians busca melhorar sua posição na tabela após uma série de resultados mistos. O time paulista joga em casa, contando com o apoio da sua torcida para somar pontos importantes. Já o Cuiabá, que tem enfrentado dificuldades no campeonato, entra em campo com a necessidade de conquistar um resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians x Cuiabá hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 20h, entre o Corinthians e Cuiabá terá transmissão ao vivo no Premiere.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.