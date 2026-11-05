Palmeiras x Remo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Palmeiras e Remo se enfrentam nesta quinta-feira, 5 de novembro, às 19h30 (horário de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Nubank Parque, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere, no sistema de pay-per-view.

As equipes chegam para o confronto em situações completamente distintas na tabela. Enquanto o Palmeiras está na briga pelo título com o Flamengo, o Remo está em uma situação muito delicada, ocupando a penúltima posição do Brasileirão.

Panorama das equipes

Palmeiras: vice-líder do Brasileirão, com 70 pontos, o time comandado por Abel Ferreira está a três pontos do líder Flamengo. A equipe vem de empate sem gols com o Santos pela competição e também disputa uma vaga na final da Copa do Brasil. No domingo, 8, enfrenta o Vasco pelo jogo de volta da semifinal, após vencer a partida de ida por 1 a 0. Por causa da sequência de compromissos, a comissão técnica avalia poupar alguns titulares. Paulinho e Ramón Sosa estão lesionados, enquanto Jefté segue fora por suspensão provisória.

Remo: na 19ª colocação, com 29 pontos, o clube paraense está na luta contra o rebaixamento e precisa somar pontos nas últimas rodadas para tentar permanecer na Série A. A equipe chega após vencer o Botafogo por 2 a 1 e não terá jogadores suspensos pela primeira vez nas últimas sete partidas do campeonato. O técnico Thiago Carpini ainda acompanha a situação física de alguns atletas, entre eles Gabriel Poveda e Matheus Felipe.

Prováveis escalações de Palmeiras e Remo

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Agustín Giay (Khellven), Marlon Freitas (Lucas Evangelista), Andreas Pereira e Joaquín Piquerez (Arthur); Jhon Arias, Flaco López (Vitor Roque) e Mauricio. Técnico: Abel Ferreira.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Marlon; Zé Welison, Leonel Picco e Patrick; Jajá, Gabriel Taliari e David Braga. Técnico: Thiago Carpini.

Ficha técnica: