Esporte

Flamengo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Líder do Brasileirão, Rubro-Negro recebe o Tricolor Gaúcho nesta quarta-feira, 4 de novembro, às 19h30, no Maracanã, pela 34ª rodada

(Esportes/Exame)

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Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 13h49.

Última atualização em 4 de novembro de 2026 às 13h54.

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Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, líder, busca ampliar vantagem para conquistar o título, enquanto o Grêmio tenta pontos para se afastar da zona de rebaixamento. A partida ocorre em 4 de novembro, às 19h30, com transmissão exclusiva do Premiere.

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Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, 4 de novembro, às 19h30 (horário de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, e terá transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view.

O confronto coloca frente a frente equipes com objetivos diferentes nesta reta final da competição. Na liderança, o Flamengo tenta ampliar a vantagem sobre o Palmeiras e dar mais um passo rumo ao título. Já o Grêmio busca somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

Panorama das equipes

  • Flamengo: líder do Campeonato Brasileiro, com 73 pontos, o time comandado por Leonardo Jardim chega embalado pela vitória por 4 a 1 sobre o Vasco. A equipe está invicta há 14 partidas, com dez vitórias e quatro empates no período. Para o duelo, Carrascal retorna após cumprir suspensão, enquanto Gonzalo Plata está fora pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Paquetá, Alex Sandro e Danilo também são desfalques por problemas físicos.
  • Grêmio: na 17ª colocação, com 37 pontos, o Tricolor Gaúcho tenta se afastar da zona de rebaixamento. A equipe de Renato Portaluppi vem de três vitórias consecutivas, incluindo o triunfo sobre o Atlético-MG no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O goleiro Weverton e o atacante Carlos Vinícius estão suspensos, enquanto Marlon também será ausência. A comissão técnica ainda pode preservar jogadores desgastados por causa da sequência de partidas.

Prováveis escalações de Flamengo e Grêmio

  • Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Emerson Royal); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
  • Grêmio: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Wallace e Kannemann; João Pedro, Noriega, Dodi (Villasanti) e Caio Paulista; Tetê (Amuzu), Enamorado e Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

Ficha técnica:

  • Jogo: Flamengo x Grêmio
  • Competição: Campeonato Brasileiro (34ª rodada)
  • Data: quarta-feira, 4 de novembro de 2026
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
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