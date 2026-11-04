Flamengo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, 4 de novembro, às 19h30 (horário de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, e terá transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view.

O confronto coloca frente a frente equipes com objetivos diferentes nesta reta final da competição. Na liderança, o Flamengo tenta ampliar a vantagem sobre o Palmeiras e dar mais um passo rumo ao título. Já o Grêmio busca somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

Panorama das equipes

Flamengo: Leonardo Jardim chega embalado pela vitória por 4 a 1 sobre o líder do Campeonato Brasileiro, com 73 pontos, o time comandado porchega embalado pela vitória por 4 a 1 sobre o Vasco . A equipe está invicta há 14 partidas, com dez vitórias e quatro empates no período. Para o duelo, Carrascal retorna após cumprir suspensão, enquanto Gonzalo Plata está fora pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Paquetá, Alex Sandro e Danilo também são desfalques por problemas físicos.

Grêmio: na 17ª colocação, com 37 pontos, o Tricolor Gaúcho tenta se afastar da zona de rebaixamento. A equipe de Renato Portaluppi vem de três vitórias consecutivas, incluindo o triunfo sobre o Atlético-MG no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil . O goleiro Weverton e o atacante Carlos Vinícius estão suspensos, enquanto Marlon também será ausência. A comissão técnica ainda pode preservar jogadores desgastados por causa da sequência de partidas.

Prováveis escalações de Flamengo e Grêmio

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Emerson Royal); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Grêmio: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Wallace e Kannemann; João Pedro, Noriega, Dodi (Villasanti) e Caio Paulista; Tetê (Amuzu), Enamorado e Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

Ficha técnica: