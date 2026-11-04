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São Paulo x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Majestoso será disputado nesta quarta-feira, 4 de novembro, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

(Esportes/Exame)

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Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 14h08.

Última atualização em 4 de novembro de 2026 às 14h15.

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São Paulo e Corinthians se enfrentam em clássico pelo Campeonato Brasileiro, com o Tricolor buscando se aproximar de vagas continentais e o Timão tentando sair da zona de rebaixamento. O jogo ocorre na Vila Belmiro em Santos devido ao estádio do Morumbi estar indisponível após shows do BTS. A partida será transmitida por múltiplas plataformas na quarta-feira, 4 de novembro, às 21h30.

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São Paulo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 4 de novembro, às 21h30 (horário de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será disputado na Vila Belmiro, em Santos, e terá transmissão da TV Globo, do Premiere e da ge TV, no YouTube.

O Tricolor tenta se recuperar da derrota para o Bahia e se aproximar da disputa por uma vaga em competições continentais. Do outro lado, o Timão busca deixar a zona de rebaixamento e dar sequência à vitória sobre o Mirassol na rodada anterior.

Panorama das equipes

  • São Paulo: a equipe comandada por Dorival Júnior ocupa a décima colocação, com 43 pontos. Na rodada passada, perdeu por 3 a 2 para o Bahia, na Arena Fonte Nova. Para o clássico, o treinador conta com o retorno do atacante Artur, recuperado de um problema na região lombar. Sabino, suspenso, e Marcos Antônio, em tratamento de uma lesão no tornozelo, são desfalques.
  • Corinthians: o time de Clarence Seedorf ocupa a 18ª posição, com 36 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A equipe encerrou uma sequência de dez jogos sem vencer ao bater o Mirassol por 2 a 0 na última rodada. O lateral-direito Matheuzinho está suspenso, e Pedro Milans deve assumir a vaga. Memphis Depay voltou a treinar com o elenco e pode ser opção para o treinador.

Prováveis escalações de São Paulo e Corinthians

  • São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda e Osorio (Toloi); Pedro Lima, Djhordney (Pablo Maia), Bobadilla e Iago; Artur, Lucas (Luciano) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
  • Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Matheus Bidu, Kaio César (Dieguinho) e Yuri Alberto. Técnico: Clarence Seedorf.

Ficha técnica:

  • Jogo: São Paulo x Corinthians
  • Competição: Campeonato Brasileiro (34ª rodada)
  • Data: quarta-feira, 4 de novembro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • Onde assistir: TV Globo, Premiere e ge TV (YouTube)

Vale mencionar que o clássico será disputado na Vila Belmiro porque o Morumbis recebeu apresentações da banda BTS no fim de outubro e não teve tempo suficiente para a recuperação do gramado. O São Paulo acertou com o Santos a utilização do estádio para a partida.

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