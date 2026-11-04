São Paulo x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

(Esportes/Exame)
Colaboradora
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 14h08.
Última atualização em 4 de novembro de 2026 às 14h15.
São Paulo e Corinthians se enfrentam em clássico pelo Campeonato Brasileiro, com o Tricolor buscando se aproximar de vagas continentais e o Timão tentando sair da zona de rebaixamento. O jogo ocorre na Vila Belmiro em Santos devido ao estádio do Morumbi estar indisponível após shows do BTS. A partida será transmitida por múltiplas plataformas na quarta-feira, 4 de novembro, às 21h30.
São Paulo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 4 de novembro, às 21h30 (horário de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será disputado na Vila Belmiro, em Santos, e terá transmissão da TV Globo, do Premiere e da ge TV, no YouTube.
O Tricolor tenta se recuperar da derrota para o Bahia e se aproximar da disputa por uma vaga em competições continentais. Do outro lado, o Timão busca deixar a zona de rebaixamento e dar sequência à vitória sobre o Mirassol na rodada anterior.
Vale mencionar que o clássico será disputado na Vila Belmiro porque o Morumbis recebeu apresentações da banda BTS no fim de outubro e não teve tempo suficiente para a recuperação do gramado. O São Paulo acertou com o Santos a utilização do estádio para a partida.