Quais dados de economia posso usar como repertório na redação do Enem 2026?

]Inflação[/geo-keyword], desemprego, pobreza e desigualdade de renda são alguns dos indicadores econômicos que podem ajudar estudantes a construir argumentos na redação do Enem 2026. Com dados de órgãos como o IBGE e o Ipea, é possível contextualizar problemas sociais, fundamentar opiniões e ampliar o repertório sociocultural para a prova.

Para os estudantes que vão fazer a prova nos dias 8 e 15 de novembro, conhecer indicadores econômicos é uma forma de ampliar o repertório sociocultural e construir argumentos fundamentados na realidade brasileira.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do governo federal e de pesquisas oficiais podem ser utilizados para contextualizar discussões sobre desigualdade, mercado de trabalho, acesso a direitos e qualidade de vida.

Quais dados de economia usar como repertório na redação do Enem 2026?

1. Inflação e custo de vida

A inflaçãoé um dos indicadores que podem ser utilizados em discussões sobre poder de compra, insegurança alimentar e desigualdade social.

Em setembro de 2026, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, registrou alta de 0,82%. Com o resultado, o indicador acumulou aumento de 4,58% em 12 meses, segundo o IBGE.

A alta foi influenciada principalmente pelo grupo Habitação, que registrou avanço de 2,31%. A energia elétrica residencial subiu 7,98% no mês.

O indicador permite discutir como o encarecimento de produtos e serviços essenciais afeta o orçamento doméstico, principalmente entre famílias com menor renda.

2. Desemprego e informalidade no mercado de trabalho

O mercado de trabalho oferece repertório para abordar desigualdade de oportunidades, precarização das relações profissionais e vulnerabilidade econômica.

No trimestre encerrado em agosto de 2026, a taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,3%, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE.

Apesar do resultado positivo na geração de ocupações, a informalidade continua sendo um desafio. No período, 37,5% dos trabalhadores ocupados estavam nessa condição, o equivalente a 38,8 milhões de pessoas.

A informalidade inclui trabalhadores sem carteira assinada, por conta própria sem CNPJ e outras formas de ocupação sem as garantias associadas ao emprego formal.

3. Pobreza e desigualdade social

A proporção de brasileiros em situação de pobreza também é um dado relevante para discutir exclusão social e acesso a direitos básicos.

Segundo a Síntese de Indicadores Sociais 2025, do IBGE, a proporção de pessoas na pobreza caiu de 27,3% em 2023 para 23,1% em 2024. A redução correspondeu a aproximadamente 8,6 milhões de pessoas.

A extrema pobreza também recuou no período, passando de 4,4% para 3,5% da população.

Os indicadores mostram uma melhora nas condições de renda, mas também evidenciam que milhões de brasileiros ainda vivem com recursos insuficientes para atender às necessidades básicas.

4. Desigualdade de renda entre as regiões brasileiras

As diferenças econômicas entre as regiões do país ajudam a contextualizar debates sobre desenvolvimento regional, acesso a oportunidades e concentração de renda.

Em 2025, o rendimento nominal mensal domiciliar per capita do Brasil foi de R$ 2.316, segundo levantamento do IBGE. O indicador considera a renda dos domicílios dividida pelo número de moradores.

Na comparação entre regiões, o Nordeste registrou rendimento médio de R$ 1.484, enquanto o Centro-Oeste chegou a R$ 2.772.

A diferença mostra que o desenvolvimento econômico brasileiro ocorre de maneira desigual entre as regiões, o que pode afetar as oportunidades de acesso à educação, ao trabalho e aos serviços públicos.

5. Salário mínimo e poder de compra

O salário mínimo é outro indicador que pode ser relacionado a temas como valorização do trabalho, pobreza e condições dignas de vida.

Desde janeiro de 2026, o piso nacional é de R$ 1.621, de acordo o Decreto nº 12.797, de 23 de dezembro de 2025.

O valor serve como referência para a remuneração de trabalhadores e também influencia benefícios previdenciários e assistenciais vinculados ao salário mínimo.

Entretanto, o valor nominal não revela, sozinho, as condições de vida da população. Para avaliar o poder de compra, é necessário considerar a variação dos preços de itens essenciais, como alimentação, moradia, transporte e saúde.

6. Bolsa Família e transferência de renda

Os programas sociais também podem ser utilizados como repertório para discutir combate à pobreza, segurança alimentar e responsabilidade do Estado na proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Em outubro de 2026, o Bolsa Família passou a garantir um benefício mínimo de R$ 691 por família. O benefício médio foi atualizado para R$ 777, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

A atualização de 15,04% foi estabelecida pelo Decreto nº 13.120, de 17 de setembro de 2026, com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre março de 2023 e agosto de 2026.

O programa tem entre seus objetivos o combate à fome, a redução da pobreza e a promoção da proteção social das famílias beneficiárias.

Como relacionar os dados econômicos ao tema da redação?

Além de conhecer os indicadores, o estudante precisa saber como utilizá-los na construção dos argumentos. A cartilha A Redação do Enem 2026, publicada pelo Inep, apresenta as cinco competências avaliadas e orienta sobre a seleção e a organização de informações.

O documento também alerta para o chamado repertório de bolso, formado por referências memorizadas e utilizadas de maneira genérica, sem conexão efetiva com o tema proposto.

Para evitar esse problema, uma estratégia é relacionar cada dado ao problema discutido.

Onde encontrar dados econômicos confiáveis?

Para evitar informações desatualizadas ou estatísticas sem comprovação, o estudante pode consultar diretamente os portais de instituições públicas e centros de pesquisa.

IBGE: reúne informações sobre inflação, desemprego, renda, pobreza e condições de vida;

reúne informações sobre inflação, desemprego, renda, pobreza e condições de vida; Ipea: publica estudos sobre desigualdade, mercado de trabalho, desenvolvimento econômico e políticas públicas;

publica estudos sobre desigualdade, mercado de trabalho, desenvolvimento econômico e políticas públicas; Banco Central: disponibiliza indicadores sobre juros, crédito, inflação e atividade econômica;

disponibiliza indicadores sobre juros, crédito, inflação e atividade econômica; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social: divulga informações sobre programas de transferência de renda e políticas de combate à pobreza;

divulga informações sobre programas de transferência de renda e políticas de combate à pobreza; Inep: publica orientações sobre a redação e os critérios utilizados na avaliação dos textos.

Quais são os possíveis temas de redação do Enem 2026 relacionados à economia?

Os indicadores econômicos podem ajudar na preparação para propostas que envolvam diferentes problemas sociais. Entre os assuntos que merecem atenção estão:

Desigualdade social no Brasil: distribuição de renda, concentração de riqueza e acesso a direitos.

distribuição de renda, concentração de riqueza e acesso a direitos. Precarização das relações de trabalho: informalidade, ausência de proteção social e dificuldades de inserção profissional.

informalidade, ausência de proteção social e dificuldades de inserção profissional. Insegurança alimentar : custo dos alimentos, pobreza e acesso à alimentação adequada.

: custo dos alimentos, pobreza e acesso à alimentação adequada. Desigualdade regional: diferenças econômicas e de oportunidades entre as regiões brasileiras.

diferenças econômicas e de oportunidades entre as regiões brasileiras. Pobreza e exclusão social : vulnerabilidade econômica e políticas públicas de proteção.

: vulnerabilidade econômica e políticas públicas de proteção. Desafios da população jovem no mercado de trabalho: qualificação profissional, desemprego e acesso ao primeiro emprego.

Esses assuntos são possibilidades de estudo, não previsões sobre o tema escolhido pela banca. A redação do Enem pode abordar questões de ordem social, científica, cultural ou política, segundo as orientações do Inep.