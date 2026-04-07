Jogos de hoje, terça-feira, 7 de abril, onde assistir ao vivo e horários

A terça-feira será marcada por muitos jogos e confrontos importantes, com a estreia da fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana. São Paulo, Cruzeiro, Vasco e Fluminense estreiam em suas respectivas competições continentais.
Além disso, a Champions League promete pegar fogo com as quartas de final em andamento. O destaque fica para o duelo entre Real Madrid x Bayern de Munique pelo torneio europeu.
A programação ainda inclui partidas da Copa do Nordeste, do Campeonato Mexicano, da Copa Argentina e da Segunda Divisão Inglesa.
Libertadores
- 19h - Independiente Rivadavia x Bolivar
- 19h - Deportivo La Guaira x Fluminense
- 21h - Barcelona SC x Cruzeiro
- 21h - Always Ready x LDU
- 21h30 - Universidad Católica x Boca Juniors
- 23h - Deportivo Tolima x Universitario
Sul-Americana
- 19h - Independiente Petrolero x Racing
- 19h - Barracas Central x Vasco da Gama
- 21h - O'Higgins x Millonarios
- 21h30 - Boston River x São Paulo
- 23h - Alianza Atlético x Tigre FC
Champions League
- 16h - Real Madrid x Bayern de Munique
- 16h - Sporting x Arsenal
Copa do Nordeste
- 19h - América RN x ABC
- 19h30 - Ferroviário x Jacuipense
Copa Verde
- 19h - Águia de Marabá x Galvez
- 20h30 - Atlético - GO x Cuiabá
Liga BBVA MX - Campeonato Mexicano
- 21h - Querétero x FC Juárez
Copa Argentina
- 16h - Estudiantes de Rio Cuarto x San Martin de Tucumán
- 18h30 - Vélez Sarsfield x CD Armenio
Championship - 2ª divisão inglesa
- 16h - Wrexham x Southampton
Onde assistir ao vivo ao jogo entre Boston River x São Paulo?
O jogo Boston River x São Paulo terá transmissão ao vivo do SBT e da Paramount + às 21h30 (de Brasília).
Onde assistir ao vivo Real Madrid x Bayern de Munique?
Real Madrid x Bayern de Munique, válido pelas quartas de final da Champions League terá transmissão do SBT, TNT Sports e HBO Max
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira (7)
SBT
- 16h - Real Madrid x Bayern de Munique
- 21h30 - Boston River x São Paulo
Record
Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira (7)
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira (7)
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
Nenhum jogo vai passar na Sportv nesta terça-feira (7)
ESPN
- 19h - Independiente Petrolero x Racing - Sul-Americana
- 21h - Barcelona SC x Cruzeiro - Libertadores
ESPN2
Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta terça-feira (7)
ESPN3
Nenhum jogo vai passar na ESPN 3 nesta terça-feira (7)
ESPN4
- 19h - Independiente Rivadavia x Bolivar
- 21h - Always Ready x LDU
ESPN Brasil
Nenhum jogo vai passar na ESPN Brasil nesta terça-feira (7)
XSports
Nenhum jogo vai passar na Xsports nesta terça-feira (7)
Premiere
Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira (7)
TNT Sports
- 16h - Real Madrid x Bayern de Munique
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 19h - Independiente Rivadavia x Bolívar
- 21h - Barcelona SC x Cruzeiro
- 21h - Always Ready x LDU
- 23h - Alianza Atlético x Tigre FC
Ge TV
Nenhum jogo vai passar na GeTV nesta terça-feira (7)
Canal Goat
Nenhum jogo vai passar no Canal Goat nesta terça-feira (7)
Onefootball
Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta terça-feira (7)
HBO Max
- 16h - Real Madrid x Bayern de Munique
- 16h - Sporting x Arsenal
Paramount +
- 19h - Deportivo La Guaira x Fluminense
- 19h - Barracas Central x Vasco da Gama
- 21h30 - Boston River x São Paulo
- 21h30 - Universidad Católica x Boca Juniors
- 23h - Tolima x Universitário - PER
- 21h - O'Higgins x Millonarios