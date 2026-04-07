Esporte

Jogos de hoje, terça-feira, 7 de abril, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta terça-feira online e na TV por assinatura

(Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 7 de abril de 2026 às 05h47.

A terça-feira será marcada por muitos jogos e confrontos importantes, com a estreia da fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana. São Paulo, Cruzeiro, Vasco e Fluminense estreiam em suas respectivas competições continentais.

Além disso, a Champions League promete pegar fogo com as quartas de final em andamento. O destaque fica para o duelo entre Real Madrid x Bayern de Munique pelo torneio europeu.

A programação ainda inclui partidas da Copa do Nordeste, do Campeonato Mexicano, da Copa Argentina e da Segunda Divisão Inglesa.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Libertadores

  • 19h - Independiente Rivadavia x Bolivar
  • 19h - Deportivo La Guaira x Fluminense
  • 21h - Barcelona SC x Cruzeiro
  • 21h - Always Ready x LDU
  • 21h30 - Universidad Católica x Boca Juniors
  • 23h - Deportivo Tolima x Universitario

Sul-Americana

  • 19h - Independiente Petrolero x Racing
  • 19h - Barracas Central x Vasco da Gama
  • 21h - O'Higgins x Millonarios
  • 21h30 - Boston River x São Paulo
  • 23h - Alianza Atlético x Tigre FC

Champions League

  • 16h - Real Madrid x Bayern de Munique
  • 16h - Sporting x Arsenal

Copa do Nordeste

  • 19h - América RN x ABC
  • 19h30 - Ferroviário x Jacuipense

Copa Verde

  • 19h - Águia de Marabá x Galvez
  • 20h30 - Atlético - GO x Cuiabá

Liga BBVA MX - Campeonato Mexicano

  • 21h - Querétero x FC Juárez

Copa Argentina

  • 16h - Estudiantes de Rio Cuarto x San Martin de Tucumán
  • 18h30 - Vélez Sarsfield x CD Armenio

Championship - 2ª divisão inglesa

  • 16h - Wrexham x Southampton

Onde assistir ao vivo ao jogo entre Boston River x São Paulo?

O jogo Boston River x São Paulo terá transmissão ao vivo do SBT e da Paramount + às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir ao vivo Real Madrid x Bayern de Munique?

Real Madrid x Bayern de Munique, válido pelas quartas de final da Champions League terá transmissão do SBT, TNT Sports e HBO Max

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira (7)

SBT

  • 16h - Real Madrid x Bayern de Munique
  • 21h30 - Boston River x São Paulo

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira (7)

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira (7)

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

Nenhum jogo vai passar na Sportv nesta terça-feira (7)

ESPN

  • 19h - Independiente Petrolero x Racing - Sul-Americana
  • 21h - Barcelona SC x Cruzeiro - Libertadores

ESPN2

Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta terça-feira (7)

ESPN3

Nenhum jogo vai passar na ESPN 3 nesta terça-feira (7)

ESPN4

  • 19h - Independiente Rivadavia x Bolivar
  • 21h - Always Ready x LDU

ESPN Brasil

Nenhum jogo vai passar na ESPN Brasil nesta terça-feira (7)

XSports

Nenhum jogo vai passar na Xsports nesta terça-feira (7)

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira (7)

TNT Sports

  • 16h - Real Madrid x Bayern de Munique

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 19h - Independiente Rivadavia x Bolívar
  • 21h - Barcelona SC x Cruzeiro
  • 21h - Always Ready x LDU
  • 23h - Alianza Atlético x Tigre FC

Ge TV

Nenhum jogo vai passar na GeTV nesta terça-feira (7)

Canal Goat

Nenhum jogo vai passar no Canal Goat nesta terça-feira (7)

Onefootball

Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta terça-feira (7)

HBO Max

  • 16h - Real Madrid x Bayern de Munique
  • 16h - Sporting x Arsenal

Paramount +

  • 19h - Deportivo La Guaira x Fluminense
  • 19h - Barracas Central x Vasco da Gama
  • 21h30 - Boston River x São Paulo
  • 21h30 - Universidad Católica x Boca Juniors
  • 23h - Tolima x Universitário - PER
  • 21h - O'Higgins x Millonarios

Acompanhe tudo sobre:Jogos de hojeFutebol

