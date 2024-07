Corinthians demite técnico António Oliveira

Nesta terça-feira, 2, o Corinthians anunciou a demissão do técnico António Oliveira, após o time ser derrotado pelo Palmeiras em seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda-feira, o Timão perdeu para o Alviverde por 2 a 0 em partida no Allianz Parque.

O trabalho de António na liderança do time durou menos de cinco meses e a saída do técnico ocorreu após o péssimo início no Brasileiro. O Corinthians não vence há nove rodadas e está na penúltima posição, com apenas nove pontos. A equipe conseguiu apenas uma vitória em 13 jogos até agora.

Oliveira se despede do clube após 29 jogos, conquistando 13 vitórias, nove empates e sete derrotas, o que resulta em um aproveitamento de 55,1% dos pontos disputados.

O desligamento foi divulgado pela direção do clube em nota. Veja a integra a seguir:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que António Oliveira não é mais o treinador da equipe principal masculina de futebol. Além dele, seus quatro auxiliares, Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin e Felipe Zilio, deixam o comando técnico do Alvinegro.

Eles foram comunicados no início da tarde desta terça-feira (02), em reunião com o executivo de futebol, Fabinho Soldado.

O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao Corinthians e deseja sucesso nas sequências de suas carreiras.

O treino de hoje será comandado por Raphael Laruccia, da equipe sub-20 do Corinthians.

*Em atualização.