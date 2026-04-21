São Paulo x Juventude hoje: horário, onde assistir e prováveis escalações

O São Paulo recebe o Juventude nesta terça-feira, 21, às 19h15, no horário de Brasília, no Morumbi, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil 2026. A partida abre a disputa por uma vaga nas oitavas de final.

O São Paulo ocupa a 4ª colocação do Brasileirão, com 20 pontos, seis vitórias, dois empates e quatro derrotas. A equipe chega após derrota por 2 a 1 para o Vasco, resultado que aumentou a pressão sobre o técnico Roger Machado.

Já o Juventude vem de duas vitórias seguidas na Série B, contra Goiás e CRB, e entra em campo após avançar na Copa do Brasil com vitórias sobre Guaporé e Tuna Luso.

Onde assistir São Paulo x Juventude?

O duelo terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Prováveis escalações

São Paulo (Técnico: Roger Machado)

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Luan e Danielzinho; Artur, Tapia e Lucca; Calleri.

Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)

Gustavo; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Mandaca e Marcelo Hermes; Wadson, Alan Kardec e Carlinhos.